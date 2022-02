Kostenfreie Online-Abende zu Gehirn-Wissen & Jonglieren in der ersten März-Woche

Wie und warum das Jonglieren hochist, welchedies bewiesen haben, wo genau im Gehirn welcheerzielt werden, zeigt und erklärt Stephan Ehlers Anfang März in kostenfreien Info-Abenden ... für folgende Zielgruppen:Unsere Denkmuster und Kultur haben vor Jahrhunderten bestimmte Vorstellungen für die Trennung zwischen Körper und Gehirn entwickelt und sorgen heutzutage noch immer für diesen Irrglauben. Fakt ist jedoch:. Aktivitäten im Gehirn lösen körperliche Reaktionen aus und umgekehrt. Das war immer so und wird auch immer so bleiben. Dank Evolution wird sich das auch nicht mehr ändern. Auf diesem Irrglauben basiert auch die fehlende Akzeptanz für „Jonglieren im Business“ oder „Jonglieren in der Schule“. Es ist schlichtweg „überhaupt nicht“ bzw. nur „extrem schwer“ vorstellbar, dass Jonglieren höchst wertvolle Impulse für Schüler/Lehrer, Trainer, Führungskräfte und Gesundheitsberufe haben soll. Da diese positiven Effekte nicht nur äußerst komplex, sondern vor allem ausnahmslos unbewusst ablaufen, ist es in keiner Weise auffällig, dass der Glaube daran schwerfällt - es geht kaum anders. Das ausgerechnet das Werfen und Fangen von Bällen sinnvoll für verschiedene Zielgruppen sein soll, wird sicher auch die nächsten Jahre noch bezweifelt werden. Deshalb diese kostenfreien Info-Abende Alle Termine und Zielgruppen im Überblick siehe Stephan Ehlers vermittelt Themen rund um Motivation, Führung und Veränderung wie kein anderer äußerst vergnüglich und deshalb “merkwürdig”. Seit mehr als 25 Jahren hat er viele namhafte Firmen und Schulen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Arbeitswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung. In dieser Zeit voller Unsicherheit und Belastungen hilft Stephan Ehlers Mut und Selbstvertrauen sowie Stärkung der eigenen Verantwortung aufzubauen.Stephan Ehlers ist seit der Gründung im Jahr 2008 Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB), Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther) soqwie Vorstandsmitglieder der Deutschen Gesellschaft für angewandte Neurodidaktik. Außerdem ist er Herausgeber der Buchreihe “ GEHIRN-WISSEN KOMPAKT ” und jonglierte mit Deutschlands namhaftesten Gehirnforschern, u.a. Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, Prof. Dr. Dr. gerhard Roth und Prof. Dr. Dr. Gerald Hüther. Sein aktuelles Buch ist im Dezember 2021 erschienen: Jonglieren in Schulen - Das Praxishandbuch für LehrerInnen und SchulleiterInnen