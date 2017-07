Kostenfreie Info-Abende rund um GEHIRN-WISSEN in München-Nymphenburg

Die FQL Akademie in München-Nymphenburg bietet im Juli kostenfreie Info-Abende unter dem Mottoan. Hier die Themen und Termine:Unser Gehirn lernt. Manches lernt es gut, anderes weniger gut und manches gar nicht. Mal lernt un¬ser Gehirn schnell und ein anderes Mal langsam. Wenn wir lernen, wie unser Gehirn lernt, können wir Lernen lernen. Informativ. interessant, inspirierend und interaktiv vermittelt Stephan Ehlers in seinem Vortrag wirksames Arbeiten mit unserem Gehirn... auf der Grund-lage aktueller Erkenntnisse der Neurowissenschaft.Termin:- Beginn:Einlass ab 17:30 Uhr - Ende ca. 19:30 Uhr -Preis: Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung allerdings ist Bedingung!Weitere info:Smartphone, Tablet, TV, Spiel-Konsolen. Wann sind Bildschirm-Medien sinnvoll und welche Wirkung haben sie auf Kinder/Jugendliche. Wann wird es zuviel? Was können Eltern bei "zu viel" tun? Welche Wirkung haben Bildschirm-Medien auf die Gehirne von Kleinkindern/Grundschülern/Jugendlichen? Kurzum: Aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung & Anregungen für Eltern, Kinder und Kindsköpfe.Termin: Mo- Beginn:Einlass ab 17:30 Uhr - Ende ca. 19:30 Uhr - Preis: Die Teilnahme ist kostenfrei!Weitere info:Die "Lust auf Schule" hat in den letzten Jahren bei Schülern und Lehrern eher ab- als zugenommen. Dieser Info-Abend widmet sich den in Schulen immer schwerer zu aktivierenden Bereich der Lernmotivation. Ein Info-Abend speziell für Lehrer und Eltern schulpflichtiger Kinder. Freuen Sie sich auf einen informativ-vergnüglichen Abend mit Stephan Ehlers.Termin:- Beginn:Einlass ab 17:30 Uhr - Ende ca. 19:30 Uhr - Preis: Die Teilnahme ist kostenfrei!Weitere info:Der Veranstaltungsort ist die FQL Akademie in Nymphenburg-Gern. Die Teilnahme an den Brain & Brez'n-Info-Abenden ist, allerdings nur, wenn man sich vorher anmeldet (info@fql-akademie.de, Tel. (089) 17 11 70 36).ist Experte für Jonglieren und Lernen und gründete 1995 in Berlin sein Unternehmen FQL (Fröhlich Qualität Liefern). Seit 2003 lebt und arbeitet Stephan Ehlers in München und gründete 2008 mit seiner Frau Gabriele den Verlag FQL Publishing und 2012 die FQL Akademie. Stephan Ehlers verknüpft aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung. Er ist Mitglied der GSA German Speakers Association und gehört zu den Top100-Entertainern bei Speakers Excellence. Weiterhin ist er Mitglied der auf „Gehirn-Wissen“ spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagment (AFNB), Betreiber der Webseiten gehirn-wissen.de und gehirn-tipps.de sowie Autor mehrerer Bücher.