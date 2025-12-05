KI-Kompetenz wird zum Karrierefaktor Nr. 1

Künstliche Intelligenz verändert in rasantem Tempo, wie wir denken, arbeiten und entscheiden – inBerufsfeld. Doch eines ist klar: Nur wer KI wirklich versteht, steuern und verantwortungsvoll einsetzen kann, bleibt auch in ZukunftDeshalb lohnt sich jetzt ein genauer Blick auf dasZumsteigt der reguläre Preis des staatlich geprüften und zugelassenen Zertifikatsprogramms vonBis zumkann man sich den Einführungspreis sichern – ausschlaggebend ist, nicht der spätere Starttermin. Die Rechnung folgt erst zum Programmstart.Alle Details finden sich in derWer sich zunächst einen schnellen Überblick verschaffen möchte, nutzt dasDarin erfahren Teilnehmende:• Was der EU AI Act wirklich verlangt• Welche Qualifikationen im Umgang mit KI künftig unverzichtbar sind• Welche Chancen und Grenzen moderne KI-Systeme haben – und wie man sie souverän nutzt• Was man wissen muss, um KIundeinzusetzen• Welche Vorteile einebietetPräsentiert wird das Webinar von, geschäftsführendem Gesellschafter der TS Holding GmbH (AFNB GmbH, AON GmbH, AICA GmbH).Seine Vision: Zukunftskompetenzen wissenschaftlich fundiert und praxisnah entwickeln.Als Wirtschafts- und Neurowissenschaftler sowie ausgewiesener KI-Experte arbeitet er an der Schnittstelle von Gehirnforschung und künstlicher Intelligenz. Seit vielen Jahren entwickelt er Lern- und Trainingskonzepte, die komplexe Technologien verständlich machen – und Menschen befähigen, sie sinnvoll, sicher und zukunftsorientiert einzusetzen.KI ist keine Option mehr – sie ist ein Muss. Wer heute investiert, sichert morgen seine Wettbewerbsfähigkeit.Jetzt anmelden, Einführungspreis sichern und ein starkes Kompetenzsignal setzen.