Jonglieren mit 1, 2 oder 3 Bällen stärkt die Rückengesundheit

Rücken-Jonglier-Set S = 3 Jonglierbälle je 90g + 3 DX-Powerbälle je 450g

Preis 89,00 € statt 110,50 €

Preis 98,00 € statt 116,50 €

Preis 109,00 € statt 128,50 €

Jonglieren erfordert eine aufrechte Haltung und die Stabilisierung des Rumpfes, um das Gleichgewicht zu halten. Diese Stärkung der Rumpfmuskulatur kann helfen, die Haltung zu verbessern, was oft eine wichtige Maßnahme bei der Prävention und Behandlung von Rückenschmerzen ist. Eine stabile Rumpfmuskulatur entlastet die Wirbelsäule, was den Druck auf schmerzende Bereiche verringern kann.Jon­glie­ren be­güns­tigt zudem Be­weg­lich­keit, Kraft, Aus­dau­er und Ko­or­di­na­ti­on und ver­bes­sert unter anderem Rhyth­m­sie­rungs-, Gleich­ge­wichts-, Re­ak­ti­ons- und zeit­li­che sowie räum­li­che Ori­en­tie­rungs­fä­hig­keit. Es för­dert die sen­so­ri­schen Fä­hig­kei­ten, was ins­be­son­de­re für die vi­su­el­le Wahr­neh­mungs­fä­hig­keit gilt. Im Gegensatz zu einseitigen Bewegungen, die häufig zu Rückenschmerzen führen, sorgt Jonglieren für eine gleichmäßige Bewegung und Belastung des gesamten Körpers. Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wisen und Jonglieren stellt ambeim renommierten DORN-Kongress in Memmingen () seine Rücken-Jonglier-Sets () sowie die neu erschienene 28-seitige Broschüre "Jonglieren für den Rücken" vor.Die Rücken-Jonglier-Sets beinhalten 3 normale Jonglierbälle, um damit die 3-Ball-Jonglage zu lernen sowie 3 schwere Jonglierbälle, um damit gezielt und wirksam den Rücken zu trainieren.Die Sets enthalten außerdem:Weitere Infos bei