Jonglieren lernen hilft, den Kopf frei zu bekommen - GRATIS-Online-Workshop am Sa 8.1.22 um 15 Uhr

Training für die linke und rechte Gehirnhälfte

Jonglieren hilft beim Lernen

Über das Jonglieren wird der Hipposcampus aktiv

und unterstützt u.a. Konzentration und Gedächtnis.

Stephan Ehlers arbeitet als Jongleur und Trainer, lebt in München und hat vor 22 Jahren das Jonglier-Lernsystem REHORULI erfunden. Mittlerweile ist es das meist genutzte Jonglier-Lernsystem und erfreut sich insbesondere während der Corona-Krise größter Beliebtheit. "Die Leute haben Zeit und lernen Jonglieren", sagt Ehlers. Sein Buch "Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie" ist weltweit das einzige Jonglier-Lernbuch mit einer 100%-Geld-zurück-Garantie und ist in deutsch, englisch und italienisch erhältlich. Deutschlands namhafteste Gehirnforscher bestätigten ihm die positive Wirkung des Jonglierens für das Gehirn: Das Schöne beim Jonglieren ist, dass es keine Verlierer gibt, weil man sich selbst herausfordert. Das Gehirn bekommt über den Körper (Werfen und Fangen der Bälle) neue Signale in die emotionalen Zentren übertragen. Die ureigene „Verbindung" zwischen Gehirn und Körper wird dadurch aktiviert. So werden u.a. auch belastende Gedankengänge unterbrochen. Sicher werden dadurch die Probleme nicht verschwinden, aber über das Jonglieren-Lernen kann sich die eigene Haltung dazu verändern. Warum Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2 Bällen hilfreich während des "Lockdowns" sind bzw. wirksam für Entspannung, Abwechslung und neue Energie sorgen, wird im Folgenden erklärt.Jedes Baby macht in den ersten Jahren die Erfahrung als Gestalter und empfindet große Freude beim Lernen. Das Lernen macht als Kleinkind sogar glücklich, weil Lernen in diesem Alter heißt, „im freien Spiel herauszufinden, was geht“. Es ist das große Spiel der Potenzialentfaltung. Jonglieren bietet genau wieder diese Chance: „Im freien Spiel herausfinden, was geht“. Das funktioniert deshalb beim Jonglieren-Lernen so gut, weil man bei jeder neuen REHORULI-Übung vollkommen fokussiert ist und alles andere ausblendet. Die Online-Akademie Jonglieren bietet hierzu viele Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2 Bällen an. Auch das Jonglierén mit 3 Bällen ist dort Schritt für Schritt mit verschiedenen Video-Tutorials kostenfrei abrufbar.Knapp 97 Prozent aller 12- bis 19-Jährigen in Deutschland besitzen ein Smartphone. Viele von ihnen verbringen täglich mehrere Stunden damit. Zusätzlich kommt die Zeit für Spiele-Consolen. Sechs bis sieben Stunden täglich sind keine Seltenheit. Die Zeit des „Home-Schoolings“ und die demnächst zu erwartenden Corona-Verschärfungen werden die Tage „einsamer“ und „länger“ machen und die Nutzungsintensität der Bildschirm-Medien sicher erhöhen. Hier können einfache Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2 Bällen sanft entgegenwirken. Über die Online-Akademie Jonglieren kann man sich u.a. für 15 Tage täglich per eMail zwei neue Wurf- und Fangübungen auf das Smartphone senden lassen, die man mit ein oder zwei Bällen ausführen muss. Die Ausübung der Übungen erfordert zwar die Nutzung des Smartphones, man muss aber beide Hände frei haben, um die Ball-Würfe und das Fangen machen zu können. Die Bewegungen der Hände, die Auge-Hand-Koordination in Verbindung mit der intensiven Arbeit des Gehirns ermöglichen frische, neue Energien und sprechen (unbewusst) neue Motivation für Bewegung an. Genau dieser natürliche Bewegungsdrang bei Kindern/Jugendlichen wird durch die (zu) hohe „Internet/Smartphone/Spiele-Nutzung“ enorm gehemmt.Viele ältere Menschen sind alleine zu Hause oder in Pflegeheimen und haben Corona-bedingt weniger soziale Kontakte sowie auch insgesamt weniger Bewegung. Auch hier können Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2 Bällen enorm helfen. Die Wurf- und Fangübungen sind ausnahmslos einfache Übungen, die aber dennoch das Gehirn fordern. Über die sanften Bewegungen des Werfens und Fangens werden permanent neue Impulse in das Gehirn gesendet. Negative Gedanken werden komplett ausgeblendet. Die Übungen machen Spaß, weil es schon mehrere Versuche erfordert, bis es einwandfrei klappt. So wird unbewusst das Zutrauen für schwierigen Situationen trainiert. Es stärkt das Selbstbewusstsein. Nähere Infos, was genau im Gehirn geschieht kann man bei der Online-Akademie Jonglieren in kostenfreien PDF-Dateien nachlesen oder sich Videos dazu ansehen.Die Schulen müssen wg. Corona seit zwei Jahren intensiv jonglieren. In dem neuen Buch von Stephan Ehlers, u.a. Dozent der Akademie für Lehrerfortbildung und Personlführung (ALP Dillingen), geht es aber weniger um das Organisieren von Chaos oder diskutieren mit Schulämtern oder Eltern, sondern tatsächlich um das Werfen und Fangen von Bällen ... im Klassenzimmer. In diesem Praxis-Handbuch finden Lehrer, Schulleiter und Schulämter alles, was man für die Integration des Jonglierens in einer Schule benötigt. Es wird auch mit wissenschaftlichen Studien ausführlich belegt, warum das Jonglieren in Schulen hochgradig sinnvoll und nützlich ist. Für Schüler und Lehrer! Das Buch (200 Seiten, 29,90 €) kann man über den Buchhandel oder hier online bestellen: www.Schulbuch.Jonglierschule.de Stephan Ehlers hat sich zur Aufgabe gemacht, "jedem" das Jonglieren zu ermöglichen und bietet hierzu eine außerordentlich große Auswahl an Medien an. Diese Übungen kann jeder ausprobieren (ab 8 Jahre). In diesen Video-Tutorials lernt man Variationen verschiedener Übungen, die wirksam das Gehirn trainieren und für mehr Ballgefühl sorgen werden. Hierzu muss man nicht 3 Bälle jonglieren können. Stephan Ehlers und sein bundesweites Trainerteam haben speziell für Schulen und Sportvereine ein Förderprogramm Jonglieren ins Leben gerufen. Förderprogramm Jonglieren bietet Informationen zu: Basisinfo Schulprojekt Jonglieren, Legasthenie & Jonglieren, Jonglieren in Schulen, praktische Tipps für Lehrpersonen. Die Broschüre enthält 15 Übungen mit 1 und 2 Bällen jeweils für die linke und rechte Hand, um Schritt-für-Schritt erfolgreich das Werfen und Fangen mit 3 Bällen zu lernen. Mit Online-Kursen lernt man in mehreren Tagen mit verschiedenen Übungen Schritt für Schritt das Jonglieren mit 3 Bällen. Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Jede Übung wird im Video erklärt und gezeigt. Stephan Ehlers ist der Jongleur unter den Top-Speakern und versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er arbeitet seit 1995 als Speaker, Profijongleur und Trainer. Stephan Ehlers ist Inhaber von FQL (Fröhlich Qualität Liefern) der FQL Akademie (Findet Querdenken Lukrativ), Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement. In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung.