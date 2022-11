Jonglieren lernen bei Deutschlands erfolgreichsten Jongliertrainer

Um 17:00 Uhr online beim Gehirn-Training über Wurf- und Fangübungen mit ein und zwei Bällen - Die Teilnahme ist kostenfrei!

Info + Anmeldung: https://fql.smile2.de/Gehirntraining-ueber-wurf-und-fanguebungen-mit-1-und-2-baellen-di-15-Nov-17-00-uhr

Um 18:30 Uhr beim Jonglierkurs für Anfänger mit 3 Bällen - Auch für diesen Workshop ist die Teilnahme kostenfrei!

Info + Anmeldung: https://fql.smile2.de/Online-jonglierkurs-fuer-anfaenger-Di-15-Nov-2022

Das Einzige an Voraussetzungen sind das Mindestalter (10 Jahre) und man braucht zwei Jonglierbälle .

. Man kann Jonglierbälle zu Hause selbst herstellen. Wie das "Jonglierbälle-selbst-herstellen" funktioniert, zeigt dieses Video: http://www.Video-Baelle-bauen.Jonglierschule.de

Als Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren ist Stephan Ehlers seit 30 Jahren erfolgreich in Firmen und Schulen tätig. Heute hat man die außergewöhnliche Gelegenheit, ihn „live“ in Aktion zu erleben.JOKOKOsteht für “JOnglieren für bessere KOordination und KOgnition” und beinhaltet originelle Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2 Bällen. Ein toller Spaß für Jung und Alt, der für Bewegung sorgt, vor allem im Gehirn ! Bei diesemwerden verschiedenegezeigt und deren Wirkungsweise im Gehirn erklärt. Ein toller Spaß für die ganze Familie, auch und vor allem für Großeltern bzw. alle, die 60, 70, 80 Jahre oder älter sind. Die Teilnahme an diesem Workshop ist KOSTENFREI !In diesem Workshop lernt man in verblüffend kurzer Zeit das Jonglieren mit 3 Bällen bei Deutschlands erfolgreichstem Jongliertrainer. Nach dem Kurs kann man allein weiterüben... dazu gibt es hinterher für alle Teilnehmer Hinweise und Links zu kostenfreien Video-Tools und Lern-Apps. Die Teilnahme an diesem Online-Workshop ist KOSTENFREI! Stephan Ehlers ist Erfinder des Jonglier-Lernsystems REHORULI®, das im Buchhandel in zehn Sprachen erhältlich ist. Wenn man beim Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB) den Suchbegriff „Jonglieren lernen“ eingibt, sind 35 der 50 angezeigten Titel von Stephan Ehlers. Sein Buch “Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie” ( Buch 14,90 € , eBook 7,49 €) ist weltweit das einzige Jonglier-Lernbuch mit einer 100%-Geld-zurück-Garantie. Wem es mit diesem Buch nicht gelingt, drei Bälle werfen und fangen zu lernen, kann das Buch an den Autor zurücksenden und bekommt sein Geld zu 100% zurückerstattet. Stephan Ehlers hat mit seinem Jonglier-Lernsystem bereits vier Weltrekorde erzielen können. So konnten 445 Azubis gleichzeitig in 30 Min. das Jonglieren mit 3 Bällen lernen (siehe Video ) ... bzw. 24 Anfänger lernten die Grundzüge des Jonglierens in 7 Minuten (siehe Video ). Für Zweifler: Alle Weltrekorde sind notariell beglaubigt.