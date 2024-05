Jonglieren lernen bei Deutschlands erfolgreichstem Jongliertrainer

Sa, 11.05.2024 - 14:00 Uhr

Sa, 13.07.2024 - 15:00 Uhr

In diesem Workshop (Live in Präsenz) der Jonglierschule München werden absolute Anfänger in verblüffend kurzer Zeit das Grundmuster der Dreiball-Jonglage erlernen. Hierzu sind. Der Kurs ist für Kinder und Erwachsene. Das Mindestalter sollte 10 Jahre sein. Eine tolle Idee zum Verschenken oder selbst nutzen.Preis: 29,00 € Erwachsene - Kinder 19,00 €Dauer. 90 Min.Ort: Jonglierschule München (in einem Garten bzw. bei schlechtem Wetter in einem großen Fitnesssraum), Lannerstraße 5, 80638 München Hier kann man sich für die Teilnahme anmelden:Es werden verschiedene Wurf- und Fangübungen zunächst mit 1 und 2 Bällen ausgeführt/trainiert, um dann am Ende erfolgreich 3 Bälle nacheinander erfolgreich werfen und fangen zu können. Es wurde mehrfach wissenschaftloich nachgewiesen, dass Jonglieren wirksam das Lernen unterstützt:- Jonglieren ist bestes Gehirntraining für alle in jedem Alter,- Jonglieren stärkt die Koordination und Konzentration.- Jonglieren trainiert Ausdauer und verbessert die Wahrnehmung- Jonglieren hilft auch beim Lernen und beugt Demenz/Alzheimer vor.Ausreichend Übungsbälle sind vorhanden. Wenn Sie eigene Bälle haben, können und sollten Sie diese mitbringen, damit die Eignung geprüft werden kann.ist Erfinder der Jonglier-Lernsysteme REHORULI® und JOKOKO® , das im Buchhandel in zehn Sprachen erhältlich ist. Ein Redakteur bezeichnete ihn mal als “Königspublizist im Bereich Jonglieren”. Das liegt daran, dass bei www.Buchhandel.de 35 der 50 angezeigten Titel bei “Jonglieren lernen” alle von Stephan Ehlers sind. Sein Buch “Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie” ist weltweit das einzige Jonglier-Lernbuch mit einer 100%-Geld-zurück-Garantie und ist in deutsch englisch und italienisch erhältlich. Wem es mit diesem Buch nicht gelingt, drei Bälle werfen und fangen zu lernen, kann man das Buch an den Autor zurücksenden und bekommt sein Geld zu 100% zurückerstattet. Deutschlands erffolgreichster Jongliertrainer ist außerdem 4-facher Weltrekordinhaber im Jonglieren-Lernen - siehe