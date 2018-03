Jonglieren – eine flexible Idee in der Weiterbildung mit hoher Wirkung

Stephan Ehlers ist Experte für Jonglieren und hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Er startete 1998 mit seinem Jonglier-Lernsystem REHORULI®. Mittlerweile hat es sich zum erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Europa entwickelt. Es ist aktuell in zehn Sprachen verfügbar und wurde mehrfach ausgezeichnet („BEST-OF-PRÄDIKAAT“ der Initiative Mittelstand 2015, 2016 und 2017, BCB Business Award 2017). Derzeit gibt es 80 zertifizierte REHORULI® -Trainer, die das Jonglieren u.a. mit den Themen Gesundheit, Balance, Motivation, Führung/Change, Stress/Burnout erfolgreich verbinden.Kostenfreie Info-Veranstaltungen im Juni in sieben StädtenIm Juni tourt Ehlers 7 Tage quer durch Deutschland und zeigt Trainern, Coaches und Weiterbildungsprofis in 2-stündigen Infoveranstaltungen, wie und warum das Jonglieren für die Weiterbildung enorm hilfreich und für Führungskräfte/Change-Projekte hochwirksam ist.MÜNCHEN – Mo 18.06.2018 – 18 UhrNÜRNBERG – Di 19.06.2018 - 18 UhrLEIPZIG – Mi 20.06.2018 - 18 UhrWEIMAR – Do 21.06.2018 - 18 UhrFRANKFURT – Fr 22.06.2018 - 18 UhrDÜSSELDORF – Sa 23.06.2018 -- 18 UhrKARLSRUHE – So 24.06.2018 - 18 UhrDie Teilnahme ist KOSTENFREI – Anmeldung beioder Tel. (089) 17 11 70 36ist Experte für Jonglieren und Lernen und gründete 1995 in Berlin sein Unternehmen FQL (Fröhlich Qualität Liefern). Seit 2003 lebt und arbeitet Stephan Ehlers in München und gründete 2008 mit seiner Frau Gabriele den Verlag FQL Publishing und 2012 die FQL Akademie. Stephan Ehlers verknüpft aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung. Er ist Mitglied der GSA German Speakers Association und gehört zu den Top100-Entertainern bei Speakers Excellence. Weiterhin ist er Mitglied der auf „Gehirn-Wissen“ spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagment (AFNB), Betreiber der Webseiten gehirn-wissen.de und gehirn-tipps.de sowie Autor mehrerer Bücher.