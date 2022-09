Jonglier-Anleitung in bayerischer Sprache und Jonglierbälle in passenden Farben (fränkisch oder bayerisch)

Auch wenn das Wetter beim ersten Wiesn-Wochenende meistens eher zum gemütlichen Essen und Trinken in den kleinen und großen Festzelten einlud – viele Wiesn-Besucher*innen ließen sich von der kühlen Witterung nicht davon abhalten, die neuen Fahrgeschäfte auszuprobieren. Rechtzeitig zur ersten Wiesn nach 3 Jahren Pause hat die Jonglierschule München ihre Jonglier-Anleitung in BAYERISCHER SPRACHE herausgegeben. Eine nette Geschenkidee zur Wies'n und für alle, die nicht dabei sein können... aber das Jonglieren mit 3 Bällen auf bayerisch lernen möchten.Deutschlands meist verkaufte Jonglier-Anleitung "Jonglieren lernen mit Jongloro" wurde mittlerweile in zehn (internationale) Sprachen übersetzt, der bayerische Titel ist:Bayerisch gesagt: "Griabig, grachad, andaschd ois olle andaan" bekommt man für 4,90 € viel Spaß mit der bayerischen Sprache und demFür weitere 27,50 € bekommt man zur bayerischen Jonglier-Anleitung entweder bayerische Bälle in weiß-blau dazu oder die Franken-Version in weiß-rot.Stephan Ehlers hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Europa. 2005 erschien die erste Ausgabe des Buches "REHORULI® - Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie" (auch in engl. und ital. erhältlich), das eine 100% Geld-zurück-Garantie anbietet, wenn man mit diesem Buch nicht das Jonglieren mit 3 Bällen schafft. Die REHORULI®-Jonglier-Anleitung mit allen 34 Wurf- und Fangübungen des Jonglier-Lernsystems REHORULI® sind aktuell in elf Sprachen verfügbar. Auch im Internet können unter www.jonglier-fix.de kostenfrei alle Wurf- und Fangübungen abgerufen werden. Die Jonglier-Fix-App ist ebenfalls kostenfrei bei Google-Play und AppStore erhältlich.Die Online-Akademie Jonglieren ( https://Online-Akademie-Jonglieren.de ) ist mit ca. 350 Angeboten und 40 GB Video-Material Deutschlands größtes Lernportal für Jonglier-Anfänger und Fortgeschrittene. 2003 lernten beim ersten öffentlichen REHORULI®-Weltrekordversuch 54 Anfänger in 60 Minuten gleichzeitig das Jonglieren mit drei Bällen. Die aktuelle Bestmarke liegt zur Zeit bei 445 Anfängern, die in nur 30 Minuten (!) mit REHORULI® das Werfen und Fangen mit drei Bällen gelernt haben. Weitere Weltrekorde:> 119 Anfänger lernten das Jonglieren in nur 10 Minuten ( www.10-Min.Jonglierschule.de > 24 Anfänger lernten das Jonglieren in nur 7 Minuten ( www.7-Min.Jonglierschule.de Im Jahr 2018 entstand die Idee zu JOKOKO®. JOKOKO® steht für JOnglieren für bessere KOordination und KOgnition und beinhaltet 77 weitere, völlig neue Wurf- und Fanübungen mit 1 und 2 Bällen, die sowohl für Kinder ab 5 Jahre, Jugendliche, Erwachsene sowie Senioeren (70, 80, 90 Jahre oder älter) geeignet sind, weil sie wirksam das Gehirn trainieren.Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an. Mit oder ohne Vortrag - für internationale Führungskräfte in englisch oder französisch - als Teamevent oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen. Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. Seit 2006 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 80 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich und Schweiz.