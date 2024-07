Jonglator Stephan Ehlers gelingt Doppel-Weltrekord beim weltweit größten Jonglierkurs in Neuss

Bei öffentlichen Rekordversuchen oder firmeninternen Events mit Stephan Ehlers wurden bisher professionelle Jonglierbälle ggfs. mit Logo-Aufdruck verwendet. Erstmalls wurden bei einem Weltrekordversuch Jonglierbälle eingesetzt, die mit Leinsamen und Luftballons von einem Großteil der Teilnehmer vorher selbst hergestellt wurden.

Stephan Ehlers setzt bei den Firmenevents und Weltrekordversuchen seine von ihm ausgebildeten zertifizierten Jongliertrainer ein. Beim Weltrekord in Neuss wurden am Veranstaltungstag über 60 Lehrer und Eltern als Helfer eingesetzt, die in einem 15-Min.-Crashkurs über ihre Aufgaben instruiert wurden.

Mindestens 85% de Helfer konnten nicht 3 Bälle jonglieren.

Bei öffentlichen Weltrekordversuchen im Jonglieren Lernen, liegt die Erfolgsquote bei durchschnittlich 40-50%. In Neuss waren es über 55% der Teilnehmer. Es war mit 841 Teilnehmern der weltweit größte Jonglierkurs für Jonglieranfänger.

In 30 Minuten mit drei Bällen zum Weltrekord – das war der Ansporn von Stephan Ehlers und dem Gymnasiums Norf in Neuss anlässlich ihres „50 Jahre-Jubiläumsfestes" am letzten Schultag vor den Sommerferien. Insgesamt mussten mindestens 446 Teilnehmer gleichzeitig das Jonglieren lernen und 466 Menschen haben es am Ende geschafft. Doch dabei blieb es nicht: Sie haben gleich einen weiteren Weltrekord aufgestellt: Denn innerhalb der 30 Minuten erlernten 196 Teilnehmer das Werfen und Fangen mit 3 Bällen sogar in 20 Minuten - der Rekord lag bisher bei 162 Menschen. Die Verkündung des offiziellen Weltrekord-Ergebnisses durch einen Notar wurde live bei RTL-New (3 Min.) gesendet. Hier kann man das Video (1 Minute) der offiziellen Bekanntgabe ansehen.Wochenlang waren die Schüler und Lehrer des Gymnasiums Norf damit beschäftigt, mit einer halben Tonne Leinsamen und 20.000 Luftballons die Jonglierbälle für alle Teilnehmer und Helfer zu basteln. „Das war mit Abstand die größte Herausforderung an dem ganzen Prozess, sagte Schulleiter Stefan Kremer, der Deutschlands erfolgreichsten Jongliertrainer, Stephan Ehlers , auf einer Messe in Köln kennengelernt hatte. Beide entwickelten schnell die Idee, den seit mehr als zehn Jahren bestehenden Weltrekord bei der 50-Jahr-Feier in Neuss zu übertreffen. Die Voraussetzung für den Rekord in Neuss war, dass niemand der Personen vorher jonglieren konnte. Dies musste jeder Teilnehmer mit Unterschrift auf de n Teilnahmebedingungen für den Notar bestätigen. Dabei mussten es nicht zwingend Schüler oder Lehrer sein. Mitmachen durfte jeder ab zehn Jahren. Am Ende waren es dann 841, die bei diesem besonderen Ereignis aktiv mitgewirkt haben. Jeder, der mitgemacht hat, bekam drei Jonglierbälle geschenkt und jeder dem das Werfen und Fangen mit 3 Bällen in 30 Min. gelungen ist, bekam ein Zertifikat.Insgesamt nahmen rund 841 Menschen an dem Weltrekordversuch teil und das bedeutete, dass damit der weltweit größte öffentlich zugängliche Jonglierkurs für Anfänger stattgefunden hat.Nachdem die Teilnehmer ihre Startnummer abgeholt hatten, begaben sie sich auf die große Wiese. Die Helfer teilten auf das Kommando von Stephan Ehlers die Bälle aus. „Es geht um die Bereitschaft, ihr müsst es nur wollen", sagte Jonglier- und Motivationstrainer Stephan Ehlers. Sobald ein Teilnehmer es einmal geschafft hatte, alle Bälle in die Luft zu werfen und dann wieder zu fangen, bekam dieser von den Helfern einen roten Punkt auf die Startnummer geklebt und mussten diese dann beim Notar abgeben. So wurde gezählt, wie viele Teilnehmer es tatsächlich geschafft haben.