Heute ist Tag der Gymnastik - Tipps für mehr Bewegung in einer neu erschienenen Broschüre

Im Jahr 2019 haben die deutschen Gymnastikschulen und der Deutsche Gymnastik-Bund den bundesweiten „“ ins Leben gerufen.Der Bewegungsmangel ist europaweit enorm und hat zudem erhebliche gesundheitliche Konsequenzen. Es führt zu einer Vielzahl von Zivilisationskrankheiten, was die Bedeutung der Bewegungsförderung unterstreicht. Soeben druckfrisch erschienen, ist die Broschüre „ Spielen & Bewegen in der Therapie “ und ist sowohl für Therapeuten als auch für Patienten und Angehörige geeignet - kurzum für jedermann/-frau.In diesem Heft im DIN A5-Format werden eine Vielzahl von einfachen Spielen präsentiert, die speziell auf die Förderung von Koordination und Kognition ausgerichtet sind. Darunter finden sich unkonventionelle, aber äußerst effektive Spiele wie Astrojax Klapp-Acht und ThumbChucks . Diese Spiele sind vielleicht weniger bekannt, aber sie haben eine erhebliche Wirkung in der Therapie bzw. für die Gesundheit.Wichtig dabei ist der spielerische Ansatz. Denn alle in der Broschüre aufgeführten Spiele machen Spaß und (wiederer-)wecken unbewusst „Natürliche Energie“. Dieser Spielspaß kann Bewegungsmuffeln helfen, die eigene Motivation für Bewegung (wieder-)zu entdecken. Darüber werden Wurf- und Fangübungen mit ein und zwei Bällen vorgestellt, die ebenfalls zur Förderung der Koordination und Kognition beitragen. Man wird auch die begleitenden Jonglierbälle in dem Heft entdecken, die eine spielerische Möglichkeit bieten, diese Fähigkeiten zu trainieren. Weitere nützliche, aber weniger bekannte Bälle sind der XaXa-Ball DX-Power-Ball und Softgym-Overball . 29 weiterführende Web-Links und QR-Codes helfen, schnell und bequem auf zusätzliche Infos, Videos und Übungen zugreifen zu können.Alle in der neuen Broschüre gezeigten Spiele und Produkte sind klein bzw. für jeden transportabel und lassen sich überall hin mitnehmen und/oder auch mit anderen zusammen spielen und ausprobieren.Der Preis beträgtund kann imoder hierbestellt werden:Daskostetund kann hier bestellt werden:Hier kann man ene Leseprobe abrufen