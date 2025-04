Gratis, live + online: Jonglieren lernen am Karfreitag mit 3 Bällen (18 Uhr oder 4 Bällen (19 Uhr)

3 Monate für nur 14,50 €

6 Monate für 24,50 €

12 Monate für 39,50 €

Wer denkt, Jonglieren sei nur was für Zirkusartisten oder Freizeitclowns, der hat den „Tag der Jongleure“ noch nicht gefeiert! Am 18. April ist es wieder soweit: Deutschlands größte Online-Akademie fürs Jonglieren wirft nicht nur Bälle in die Luft, sondern auch alle Hemmungen über Bord – mit GRATIS-Livekursen, halbierten Preisen und der geballten Power von Gehirnjogging und Spaß.Der charmanteste Ballverführer des Landes, Stephan Ehlers , zeigt allen Neulingen, wie sie stressfrei ins Werfen und Fangen finden. Ganz ohne Zirkusreife, dafür mit garantiertem Lernerfolg. Hier anmelden:Wer schon mit 3 Bällen jonglieren kann, bekommt hier die nächste Gehirn-Herausforderung serviert. Auch dieser Kurs ist komplett kostenlos!Hier direkt anmelden: https://4-Baelle.Jonglierschule.de Und weil's so schön ist:Satte Rabatte auf über 100 Video-Tutorials und jede Menge eBooks – für Anfänger (grün) und Fortgeschrittene (rot). Das bedeutet:Direkt zum Abo-Vergleich: www.Online-Akademie-Jonglieren.de/Abo Wissenschaftlich belegt: Wer jongliert, fördert Konzentration, Reaktionsvermögen, Gleichgewicht und produziert sogar neue Gehirnzellen – selbst im Alter! Bonus: Die beste Vorbeugung gegen Demenz, die richtig Spaß macht.Bei öffentlichen Rekordversuchen haben Stephan Ehlers und sein Trainerteam bewiesen: Jonglieren kann JEDER lernen!466 Auszubildende in 30 Minuten192 Schüler in 20 Minuten119 Münchner in nur 10 MinutenVideo-Beweise? Gibt’s hier: www.Weltrekord.Jonglierschule.de Wer nicht jongliert, verpasst was. Und wer es lernen will, hat am 18. April die beste Gelegenheit des Jahres. Anmeldung und alle Infos: