Geschenkidee: Wirksames Rücken-Jonglier-Set – ab 89,00 €

Weil ein starker Rücken und ein wacher Geist das schönste Geschenk für sich selbst – und andere – sind.

Für alle, die ihren Rücken stärken und dabei die Kunst des Jonglierens erlernen möchten, bieten die Rücken-Jonglier-Sets eine ideale Kombination aus Beweglichkeitstraining und Koordination. Das Set beinhaltet sowohl leichte als auch schwere Jonglierbälle, die gezielt den Rücken und die Balance fördern. Die enthaltenen Anleitungen helfen dabei, das Jonglieren spielerisch zu erlernen – ideal für alle, die ihre Beweglichkeit steigern und gleichzeitig ihre geistige Fitness trainieren möchten. Gönnen Sie sich oder Ihren Lieben eine gesunde Herausforderung! Jetzt entdecken

Eine Reihe kreativer und gleichzeitig funktionaler Weihnachtsgeschenkideen, die sowohl das Körpergefühl als auch die geistige Fitness auf ein neues Level heben, gibt es bei https://Geschenkideen.Jonglierschule.de. Ob für Therapeuten, Coaches, sportlich Aktive oder einfach alle, die neue Herausforderungen lieben – man findet dort  perfekte Geschenke, die nicht nur die Hände, sondern auch den Kopf in Schwung bringen.

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

FQL steht für F röhlich Q ualität L iefern, F indet Q uerdenken L ukrativ und F orciert Q uerfeldein L ernen. FQL ist seit 1995 in vier Dienstlestungsfeldern aktiv:

Werbekaufmann Stephan Ehlers gründete die Firma FQL 1995 in Berlin. Im Sommer 2003 erfolgte der Umzug nach München. Seitdem führt er gemeinsam mit seiner Frau Gabriele die Geschicke von FQL. Beide verstehen sich als Berater und Begleiter für Motivation, Begeisterung und Erfolg und bieten dies in vier Geschäftsbereichen an:
> Vortrag & Training
> Moderation & Infotainment
> Originelle Eventformate
> Busienss-Jonglage & Jonglier-Events

Gabriele & Stephan Ehlers gründeten 2008 den Verlag FQL-Publishing und 2012 die FQL Akademie. Mit dem Verlag und der Akademie geben Gabriele und Stephan Ehlers Autoren und Referenten eine Plattform für Themen, die entweder zu Findet Querdenken Lukrativ oder zu Forciert Querfeldein-Lernen passen. Beide sind Mitglied der auf "gehirngerechtes Lernen" spezialisierten Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und entwickeln fortlaufend aktuelle, praxisnahe Vorträge und Workshops für Unternehmer und Entscheider.

Die FQL Akademie bietet Infoabende, Vorträge, Workshops und Seminare an, die dem FQL-Credo entsprechen: FQL steht für Findet Querdenken Lukrativ und Forciert Querfeldein-Lernen. Das Themenspektrum ist sehr unterschiedlich und reicht von der Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung, über Management- und Kreativitätsseminare bis hin zu speziellen Themen wie Energie-Fragen und Train-the-Trainer-Workshops.

