FQL - Fröhlich Qualität Liefern Lannerstr. 5 80638 München, Deutschland
Ansprechpartner:in Herr Stephan Ehlers +49 89 17117036
Geschenkidee: BIMOKO – Bimotorisches Koordinieren für Jung und Alt - Preis 9,90 €

Das Mini-Workout für beide Gehirnhälften – schnell erklärt, leicht gespielt und überraschend wirksam.

Das Spiel BIMOKO fordert Spieler heraus, mit beiden Händen gleichzeitig auf visuelle Reize zu reagieren und dabei unterschiedliche motorische Aufgaben auszuführen. Es stärkt die Zusammenarbeit beider Gehirnhälften und eignet sich hervorragend für Menschen jeden Alters, die ihre Koordination verbessern möchten. Der Clou: BIMOKO ist ein spaßiger Weg, um die Hand-Auge-Koordination und die Gehirnleistung zu steigern. Perfekt als Geschenk für Gehirnjogging-Fans! Jetzt bestellen

Eine Reihe kreativer und gleichzeitig funktionaler Weihnachtsgeschenkideen, die sowohl das Körpergefühl als auch die geistige Fitness auf ein neues Level heben, gibt es bei https://Geschenkideen.Jonglierschule.de. Ob für Therapeuten, Coaches, sportlich Aktive oder einfach alle, die neue Herausforderungen lieben – man findet dort perfekte Geschenke, die nicht nur die Hände, sondern auch den Kopf in Schwung bringen.

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Stephan Ehlers ist Inhaber der Jonglierschule München. Er hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Europa. Es ist aktuell in14 Sprachen erhältlich und umfasst 34 Wurf- und Fangübungen. Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an

- mit oder ohne Vortrag
- mit oder ohne Moderation
- für internationale Führungskräfte auch in englisch oder französisch
- als Teamevent
- oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen

Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. 2021 wurde die Online-Akademie-Jonglieren.de eröffnet und ist Deutschlands größtes Lernportal für Jonglieranfänger und Fortgeschrittene. Seit 2010 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 80 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

