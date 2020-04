Gehirngerechte Teamtrainings - Neues Taschenbuch und eBook aus der Reihe GEHIRN-WISSEN KOMPAKT

Nur wenn gemeinsam an einem Strang gezogen wird, können dauerhaft zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden. Nach den Erfahrungen von Volker Witzleben ist dies leider eher selten der Fall. Individuelle Tantieme-Vereinbarungen und über Jahre gepflegte Musterverhaltensweisen sorgen eher für eine egoistische Betrachtungsweise und Verfolgung der eigenen Ziele der Verantwortlichen. Nicht das Gesamtziel steht im Vordergrund der strategischenAusrichtung, sondern individuelle, bereichs- und spartenbezogene Ziele. Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, um diese Umstände zu ändern? Um gemeinsam und mit Spaß zusammenzuarbeiten, um nachhaltige Erfolge zu erzielen?Das ist das Thema des Buches „Gehirngerechte Teamtrainings“ aus der erfolgreichen Buchreihe GEHRIN-WISSEN KOMPAKT. Es ist als Buch oder eBook erhältlich. Weitere Informationen sowie eine Leseprobe findet man bei den nachfolgenden Links:(9,90 €): https://www.Gehirn-Vital-Shop.de/Buch-Teamtrainings (7,99 €): https://www.Gehirn-Vital-Shop.de/eBook-Teamtrainings befasst sich seit 1993 mit dem Thema „Teamentwicklung“. Als Führungskraft in der Automobilbranche hat er unter einer zu extremen spartenorientierten Ausrichtung gelitten. Zu seinen Kunden gehören vor allem mittelständische Betriebe, die sich den aktuellen Herausforderungen stellen. Er beschäftigt sich seit zehn Jahren sehr intensiv mit der Weiterentwicklung von Teams und wie die vorhandenen Ressourcen der Mitarbeiter effektiver genutzt werden können. Hierzu nutzt er seinen umfangreichen Erfahrungsschatz und kombiniert diesen wirkungsvoll mit neuesten Erkenntnissen der modernen Hirnforschung. Seine Kunden schätzen seine direkte, humorvolle Art, mit der er auch unangenehme Themen ans Licht bringt.Praktische Tipps zum gehirngerechten Führen von TeamsDer Innovationsprozess im betrieblichen KontextMit Neurokompetenz zum VerkaufserfolgAktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung zur Unterstützung der Lernfähigkeit im mittleren AlterNeurowissenschaft in der CoachingpraxisChancen für erfolgreiche Therapien in der GewichtsreduktionWas Worte in unserem Kopf bewirkenNutzen neurowissenschaftlicher Forschung für effektivere FührungserfolgeRhythmik im Spiegel neurowissenschaftlicher ErkenntnisseNeurobiologische Erkenntnisse ihrer WirksamkeitWie arbeitet das Gehirn beim Verhandeln und Entscheiden in Gerichtsverhandlungen?Wirkungsvoll Mitarbeiterpotenziale nutzenWeitere Informationen und Leseproben bei www.KOMPAKT.GEHIRN.WISSSEN.de