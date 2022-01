Gehirn-Wissen & Jonglieren für KOORDINATION & KOGNITION - Di 1.3.22 - 18 Uhr

In derg (via ZOOM) am Dienstag,umgibt Stephan Ehlers einen kleinen Überblick WIE und WARUM das Jonglieren (mit Bällen) speziell für KOORDINATION und KOGNITION und deshalb fürundsehr gut geeignet ist."Für diesen Online-Workshop ist es wichtig, dass man einen Jonglierball griffbereit hat"; sagt Stephan Ehlers, Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren, der den Online-Workshop durchführen wird. Man kann sich Jonglierbälle zu Hause selbst herstellen. Wie das funktioniert, zeigt dieses Video: www.video-baelle-bauen.jonglierschule.de - Oder man kauft professionelle Jonglierbälle bei www.Baelle.Jonglierschule.de bzw. bei einem entsprechenden Fachgeschäft.