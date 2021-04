Gehirn-Wissen & Jonglieren für Gesundheitsberufe - nur noch 1 Platz frei

Alle im Workshop gezeigten Folien als PDF-Datei.

Broschüre "Demenz und Alzheimer vorbeugen mit Jonglieren" (32 Seiten )

Jonglier-Kurier Spezial: "Warum und wo wirkt Jonglieren im Gehirn" (6 Seiten DIN A5)

Wie und warum das Jonglieren hoch wirksam für Gehirn und Gesundheit ist, welche Studien dies bewiesen haben, wo genau im Gehirn welche Effekte erzielt werden und wie diese enorm positiven Effekte von Gesundheitsberufen genutzt werden kann, ist Ziel und Nutzen dieses Workshops für Gesundheitsberufe, BGM-Beauftragte, Osteopathen, Heilpraktiker, Ergotherapeuthen, Pflegeberufe, Fitnesstrainer, Ernährungsberater, Erzieher, Logopäden, Trainer, Coaches, Berater.Die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns waren noch nie so hoch wie heute. Technologische Entwicklungen, die Auswirkungen der Globalisierung, der Pandemie und ständige Veränderungsprozesse sind nur einige Faktoren, die unser berufliches und privates Leben stark beeinflussen und zuallererst von unserembewältigt werden müssen. Wie selten es uns gelingt, die Balance zu halten, belegen uns die rasant ansteigenden Zahlen an Zivilisationskrankheiten, wie z.B.u.v.m.. Je mehr wir darüber wissen, wie unser Gehirn funktioniert, desto besser werden wir die Anforderungen des Lebens meistern. Das Jonglieren enorm auf unser Gehirn und die Gesundheit wirkt und wie Heilpraktiker, Logopäden, Osteopathen, Pfleger und andere Gesundheitsberufe dieses Wissen in der Praxis einsetzen können, wird in diesem Workshop gezeigt.149,00 € (inkl. MwSt.)Mit dem Gutscheincode "" sichern Sie sichund zahlen für die vier Termine (inkl. Dokumentation, 4 eBooks etc.) nurDer Online-Workshop wird in jedem Fall stattfinden und startet am Freitag, 30. April 2021 um 18 Uhr. Es ist nur noch 1 Platz frei. Weitere informationen & Anmeldung:Jonglieren ist in der Tat ein wirksames Tool für mentale und körperliche Gesundheit. Dies belegen wssenschaftliche Studien und therapeutische Erfolge. Sie werden nicht nur selbst das Jonglieren mit 3 Bällen lernen, sondern auch, wie sie es anderen in verblüffend kurzer Zeit beibringen können. Außerdem werden Sie an diesem Workshop-Tag wertvolle Tipps und Hinweise für den praktischen, heilenden Einsatz bekommen, viel Spaß haben und interessante Kollegen kennenlernen.Alle Teilnehmer erhalten ein Teilnahmezertifikat der Akademie Gehirn-Wissen sowie folgende Unterlagen:Um eine produktive Arbeitsatmosphäre zu ermöglichen, ist die Teilnehmerzahl auf max. 20 Personen begrenzt.Weitere informationen & Anmeldung: www.Tagesworkshop-Gesundheit.FQL.de Stephan Ehlers ist u.a. Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement ( AFNB ), Regionalbotschater der GSA German Speakers Association und gehört zu den Top-100-Entertainern bei Speakers Excellence. Er ist Herausgeber der Buchreihe GEHIRN WISSEN KOMPAKT , Betreiber des Neuro-Newsletterdienstes Gehirn-Tipps.de , des Shops GehirnVital.de . Zudem ist er Erfinder der Jonglier-Lernsystems REHORULI® , das aktuell in zehn Sprachen erhältlich ist sowie Autor zahlreicher Bücher, Video-DVDs und eBooks. Im Jahr 2018 entwickelte er JOKOKO® - JOnglieren für bessere KOordination und KOgnition. Das sind 77 neue Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2 Bällen.