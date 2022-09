GRATIS-Ticket für die Zukunft Personal Europe 13.09.-15.09. in Köln

in nur 7 Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen lernen,

originelle Spiele für Koordination & Kognition ausprobieren

oder erhalten Gutscheincodes für die kostenfreie Nutzung von Gehirn-Wissen-eBooks oder der Online-Akademie Jonglieren.

Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen & Jonglieren und alle 3 Tage vom 13. -15.9. live auf seinem Messestand beim Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement (BBGM) auf der Zukunft Personal Europe in Köln inzu erleben.Messesbesucher können dort bei ihm u.a.Wer noch kein Ticket hat, kann sich die 95 Euro für ein Tagesticket sparen und sich über diesen Link:die KOSTENFRFREIE TEILNAHME sichern. Das Ticket gilt sowohl für den Besuch der Messe, als auch aller Vorträge.Auf dem Gemeinschaftsstand des BBGM gibt es jeweils eine Area für Vorträge und Workshops. Auch hier ist Stephan Ehlers mit je einem Vortrag und Workshop live zu erleben:WORKSHOP am Dienstag, 13.09. um 13:00 Uhr -VORTRAG am Mittwoch 14.09. um 15:00 Uhr - BBGM-Stage 1Stephan Ehlers ist Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren. und verknüpft aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung.Stephan EHlers ist Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB), Vorstandsmitglied der Dt. Gesellschaft für angewandte Neuro-Didaktik (DGND), Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther), Herausgeber der Buchreihe Gehirn-Wissen-Kompakt sowie Betreiber der Webseiten gehirn-wissen.de und gehirn-tipps.de. Außerdem ist er Autor mehrerer Bücher.Außerdem ist er ist Erfinder des Jonglier-Lernsysteme REHORULI®, das aktuell in elf Sprachen im Buchhandel erhältlich ist. 2019 veröffentlichte er 77 neue Wurf- und Fangübungen in vier JOKOKO®-Sets (JOnglieren für bessere KOordination und KOgnition). Stephan Ehlers darf sich auch Weltmeister nennen, nachdem es ihm vier Mal gelungen ist mehreren hundert Menschen gleichzeitig (!) in nur 30 Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen beizubringen ( www.30-Min.Jonglierschule.de