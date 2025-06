GRATIS-Online-Workshop für Gesundheitsberufe am 04.06. um 18:30 Uhr - Jonglieren in der Therapie

Termin: Mittwoch, 04.06.2025 - 18:30 Uhr

Dauer: ca. 80-90 Minuten per Zoom

Praxisnah, interaktiv & sofort umsetzbar

Originelle Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2 Bällen

Einweisung in die Kunst der 3-Ball-Jonglage

Warum und wie Jonglieren im Gehirn wirkt

Therapeutischer Nutzen bei Rückenbeschwerden

DX-Powerbälle in der Praxis: Anwendung und Wirkung für Handgelenk, Schulter, Ellbogen

eBook „Jonglieren lernen mit Jongloro“ (34 Übungen)

Broschüre „Spielen & Bewegen in der Therapie“ (40 Seiten)

eBook „Jonglieren – das Mehrzweck-Tool für unser Gehirn“ (160 Seiten)

eBook „Jonglieren für den Rücken“ (28 Seiten)

Fachinformation: Wirkung der DX-Powerbälle (2 Seiten)

Immer mehr Physio- und Ergotherapeut:innen entdecken das Jonglieren als wertvolle Ergänzung in ihrem Methodenkoffer. Warum das so ist – und wie man in kurzer Zeit selbst drei Bälle sicher durch die Luft bewegt – zeigt ein neuer interaktiver Online-Workshop, der kostenfrei angeboten wird.In diesem kompakten Workshop erleben Teilnehmende nicht nur die Faszination der Wurf- und Fangübungen mit 1, 2 und 3 Bällen, sondern erhalten auchdieser ungewöhnlich vielseitigen Bewegungskunst.Jonglieren aktiviert Körper und Geist gleichermaßen. Es fördert Koordination, Konzentration und Gleichgewicht – und es trainiert, ganz nebenbei, die Neuroplastizität. Dabei ist das Spiel mit den Bällen mehr als nur Geschicklichkeit: Es stärkt das Gefühl von Selbstwirksamkeit, bringt Leichtigkeit in den Therapiealltag und wirkt motivierend auf Patient:innen aller Altersgruppen.Ein besonderer Fokus liegt auf den DX-Powerbällen, einem gezielt entwickelten Therapie-Tool für den Einsatz bei Beschwerden an Schulter, Ellenbogen und Handgelenk. Sie kombinieren die aktivierende Wirkung des Jonglierens mit spezifischer Reizsetzung im motorisch-sensorischen Bereich – ideal für die (Re-)Mobilisation in der Rehabilitation.Teilnahmevoraussetzung: Drei Jonglierbälle – selbst gemacht oder gekauft.Ein kurzes Anleitungsvideo zur DIY-Herstellung mit Luftballons und Leinsamen findet sich unter:Professionelle Bälle gibt es hier:Alle Teilnehmenden erhalten GRATIS umfangreiche Begleitmaterialien:Ideal für Therapeut:innen, die neue Impulse für ihre Praxis suchen – einfach anmelden, mitmachen, profitieren beiMehr Informationen zu den Therapie-Bällen: