Frauen können Geld besser ausgeben UND anlegen ...!

Studien zeigen regelmäßig: Frauen sind die besseren Anlegerinnen. So erzielten Frauen laut einer Studie der ING im Jahr 2019 eine durchschnittliche Rendite von gut 24 Prozent – Männer lagen etwa einen Prozentpunkt darunter. Frauen investieren der Studie zufolge auch anders als Männer: Mehr in Fonds, statt in Einzelaktien – also weniger riskant. Allerdings investieren Frauen insgesamt deutlich weniger. Laut einer Studie der AXA-Versicherung besitzen 27 Prozent der Männer Aktien, Aktienfonds oder andere Wertpapiere, bei den Frauen sind es nur 18 Prozent.Anlässlich des Club-Abends des Zonta Clubs München I wird, einen Vortrag halten zum ThemaFrau Reinhard-Gempt ist Mitglied im Vorstandsstab der UniCredit und Stiftungsvorständin bei der HVB Stiftergemeinschaft und weiß wovon sie spricht. Die Teilnahme an dem Zonta-Club-Treffen ist für alle Frauen kostenfrei (Essen und Getränke müssen selbst gezahlt werden) und eine vorherige Anmeldung bis Donnerstag, 23.06. (16 Uhr) per Mail ist erforderlich bei GE@FQL.de . Eine einfache Nachricht „ich möchte gerne teilnehmen“ mit Angabe des Namens reicht aus.Termin:um 19.00 Uhr (get together ab 18.30 Uhr)Ort:, Marienplatz 8, 80331 München - https://www.ratskeller.com/ Wie insgesamt in der Gastronomie gelten auch im Ratskeller die seit 20.03.22 gelockerten Regelungen. Der Ratskeller verfügt über eine hervorragende Lüftung mit einem 18-fachen Luftaustausch in der Stunde (nicht nur Umwälzung, sondern Frischluft).