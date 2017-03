Fachjury des Innovationspreis IT zeichnet JONGLIER-FIX-APP in der Kategorie APPS mit dem Prädikat „BEST-OF-2017“ aus

BEST-OF-Prädikat ausgezeichnet. Nach 2015 und 2016 in der Kategorie „E-Health“ wurde das Jonglier-Lernsystem REHORULI® in der Kategorie „APPS“ mit dem BEST-OF-Prädikat geehrt. Stephan Ehlers, Erfinder des REHORULI®-Jonglier-Lernsystems freute sich sehr über die erneute Auszeichnung: „Wir finden es fantastisch, dass wir die Fachjury überzeugen konnten und nun seit drei Jahren zur Spitzengruppe des INNOVATIONSPREIS-IT gehören."



Mit der kostenfreien Jonglier-Fix-App können insbesondere Anfänger in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit 3 Bällen lernen. Mit dem Laden der App erhält man die ersten vier Wurf- und Fangübungen. Wenn einem die Jonglier-Fix-App gefällt, kann man sich die restlichen 30 Wurf- und Fangübungen einmalig auf das Endgerät herunterladen (ca. 50 MB). Man kann dann überall - auch ohne Internet-Verbindung - die einzelnen Übungen ansehen und trainieren.



Jonglieren fördert Kreativität, baut Stress ab und integriert Körper und Geist. Es schult die Überkreuzung der Körpermittellinie, verbessert so die Balance, Koordination und Konzentration. Das prämierte Jonglier-Lernsystem REHORULI® ist über die Jonglier-Fix-App im



Stephan Ehlers ist Experte für Jonglieren & Lernen und hat vor knapp 20 Jahren das REHORULI®-Jonglier-Lernsystem entwickelt, das mit verschiedenen Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2 Bällen insbesondere Anfängern Schritt für Schritt das Jonglieren mit drei Bällen ermöglicht. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele betreibt er u.a. die Jonglierschule München (



Förderprogramm Jonglieren für Schulen



Stephan Ehlers hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Deutschland. 2003 lernten beim ersten öffentlichen REHORULI®-Weltrekordversuch 54 Anfänger in 60 Minuten gleichzeitig das Jonglieren mit drei Bällen. Die aktuelle Bestmarke liegt zur Zeit bei 445 Anfängern, die in nur 30 Minuten (!) mit REHORULI® das Werfen und Fangen mit drei Bällen gelernt haben.



2005 erschien die erste Ausgabe des Buches "REHORULI® - Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie" (auch in engl. und ital. erhältlich), das eine 100% Geld-zurück-Garantie anbietet, wenn man mit diesem Buch nicht das Jonglieren mit 3 Bällen schafft. Die REHORULI®-Jonglier-Anleitung mit allen 34 Wurf- und Fangübungen des Jonglier-Lernsystems REHORULI® sind aktuell in acht Sprachen verfügbar. Auch im Internet können unter www.jonglier-fix.de kostenfrei alle Wurf- und Fangübungen abgerufen werden. Die Jonglier-Fix-App ist ebenfalls kostenfrei bei Google-Play und AppStore erhältlich.



Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an (mit oder ohne Vortrag - mit oder ohne Moderation - für internationale Führungskräfte in englisch oder französisch - als Teamevent oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen). Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. Seit 2006 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 60 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, England und Russland.

