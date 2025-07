Events der Zukunft mit allen Sinnen erleben am 23. Juli

Live Kommunikation ist die Leidenschaft von ATLANTIK NETWORK! Seit über 20 Jahren sorgen sie mit kreativen Ideen für eine starke Umsetzung. Nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit und in digitalen Eventformaten. Nunmehr im zehnten Jahr gibt es das IMPULSGEBER-EVENT - einBei der Jubiläumsveranstaltung darf u.a. auch Stephan Ehlers , Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren, mitwirken.Amist es so weit:lädt ein zu einem besonderen Abend in den– unter dem Motto:Hier die Köpfe, Konzepte und kreativen Formate, die diesen Abend so besonders machen.Ob durch Geschmack, Gemeinschaft oder kreative Selbstentfaltung – diese Partner zeigen, wie man Menschen mit allen Sinnen erreicht. Freuen Sie sich auf Formate, die Interaktion, Genuss und Teamspirit perfekt verbinden.Kulinarik trifft Edutainment: Anne Goldhammer-Michl & Barbara Pafel verwandeln wilde Kräuter & nährstoffreiche Zutaten in echtes Brainfood. Mit Ihren Vorträgen und Kochkursen zeigen sie, wie hochwertige Zutaten und bewusste Zubereitung Wohlbefinden fördern – Bei uns dürfen Sie Mitmachen und Genießen!Interaktiv, nachhaltig, sozial: Teamevents mit Sinn und Impact. Lernen, handeln, helfen.Mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Social Impact stärken Sie den Teamgeist durch interaktive Formate mit echtem Mehrwert – bei unserem impulsgeber events Workshop bringt das Xpert Team Mick Staudinger & Elisabeth Krenn Beispiele zum Anfassen mit.Werte sichtbar machen & nonverbale Kommunikation fördern:Mit Farbe, Teamspirit und ganz ohne Vorkenntnisse entsteht echte Verbindung. Ob Workshop, Kick-off oder Teamevent – jedes Bild erzählt eine gemeinsame Geschichte, die bleibt. Vor Ort dürfen Teilnehmer mit Darya Bolotina-Menzel & Jenny Beisker auch selbst den Pinsel schwingen.Jetzt wird’s bunt, lebendig und interaktiv! In Teil 2 zeigen wir, wie Kunst auf der Haut, Bewegung auf der Bühne und Kulinarik in der Nase den Eventmoment unvergesslich machen.Hier kocht der Chef noch selbst – und wie! Mit maßgeschneiderten Konzepten verbindet Klaus Kroll kulinarischen Genuss mit kreativer Präsentation. Beim Workshop erleben Sie live, wie visuelle Reize und Düfte den Geschmackssinn beeinflussen. Ein Fest für alle Sinne!Wenn Stephan die Bühne betritt, heißt es: Gehirn an, Hände raus – und los geht’s!Mit seiner einzigartigen Kombination aus Business-Jonglage und interaktiven Vorträgen bringt er Bewegung, Konzentration und jede Menge Lacher ins Event. Humorvoll, überraschend und energiegeladen.Körperkunst als Branding-Tool? Lucia setzt mit kreativen Bodypaintings eindrucksvolle visuelle Statements. Ihre Kunst macht Branding erlebbar. Beobachten und erleben Sie selbst wie Branding „auf“ die Haut geht.Hinter jedem inspirierenden Event steckt eine starke Organisation, ein klarer Blick und ein flexibler Raum. Diese Partner sorgen für smarte Teilnehmerkommunikation, Atmosphäre und perfekte Eventdokumentation – effizient, professionell, eindrucksvoll.Digitales Teilnehmermanagement – von Anfang bis Ende durchdacht.Smarte Tools, übersichtliches Backend, Check-in in unter 10 Sekunden, Live-Dashboard mit Echtzeit-Daten und individuelle Teilnehmerkommunikation:guest2B macht das Teilnehmermanagement bei kleinen wie großen Events zum Kinderspiel – und macht Eventmanager:innen den Kopf frei für das Wesentliche.Fotografen gibt es viele – aber wenn Eventexpertise, Professionalität und ein künstlerischer Blick auf echte Begeisterung für den Beruf treffen, ist man bei Alex Schelbert richtig.Mittlerweile kombiniert er seine Erfahrung als Fotograf mit den Möglichkeiten der Videografie – und schafft so lebendige, emotionale Eventdokumentationen, die im Kopf bleiben und vor allem vielseitig nach dem Event für Ihr Marketing genutzt werden kann.Die Design Offices sind deutschlandweit vertreten und bieten inspirierende Office-, Coworking- und Eventräume. Allein in München gibt es sechs Standorte mit vielseitigen Möglichkeiten für Events. Die jüngste (und größte) Eventlocation befindet sich in der Macherei – ideal für Events mit bis zu 1.000 Personen. New-Work-Bestuhlung, Fireside Rooms, ein schöner Innenhof und professioneller Support durch das DO-Team inklusive.Mit diesen drei Partnern feiern wir kreative Technologie, edle Tropfen und handgemachte Eiskunst live beim nächsten impulsgeber events. Bühne frei für Ideen, die begeistern!– bringt seinen interaktiven ??-?????-?????????? mit:Ein 3D-Avatar, der in Echtzeit mit dem Publikum kommuniziert – markengerecht, intelligent und live.Ein faszinierender Blick darauf, wie Künstliche Intelligenz das Storytelling in der Live-Kommunikation verändert.Nicht einfach „nur“ Gin – sondern Erlebnis, Genuss und echtes Handwerk.Vom Tasting bis zur stilvollen Eventlocation: Wer bei THE DUKE hinter die Kulissen schaut, erlebt Destillationskunst mit Charakter. Beim Event heißt es: Probieren ausdrücklich erlaubt – cheers!Noch ein Geheimtipp – aber garantiert ein Hingucker. Frisch zubereitet, live gerollt, kreativ serviert: Diese Eisspezialität ist der perfekte Abschluss eines spannenden Eventerlebnisses.