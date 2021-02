Einweisung in die Kunst der Jonglage - Kostenfreier Online-Jonglierkurs am Mo 15.02.2021 um 18 Uhr

Die Jonglierschule München bietet am Montag, 15. Februar 2021 um 18 Uhr einen kostenfreien Online-Jonglierkurs an. Kinder (ab 10 Jahre) und Erwachsene erhalten kostenfrei die Gelegenheit, von Stephan Ehlers - Deutschlands erfolgreichstem Jongliertrainer - in die Kunst der 3-Ball-Jonglage eingewiesen zu werden. Der Veranstalter versichert: "In diesem Kurs werden absolute Anfänger in verblüffend kurzer Zeit erste Erfolge für die Dreiball-Jonglage erlernen. Es werden auch konkrete Tipps sowie kostenfreie Web-Lernprogramme und App-Links genannt, wie man dann zu Hause sicher weiter üben kann. Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich und ja, es ist völlig kostenfrei!". Die Vorab-Registrierung hat bereits begonnen. Jede/r der mindestens 10 Jahre alt ist, kann kostenfrei mitmachen., d.h. Smartphone oder TabletHier geht's zur Anmeldung: https://fql.smile2.de/15-02-21-Kostenfreier-Online-Jonglierkurs Alle Hirnforscher sind sich einig: Das Gehirn lernt in der Regel immer nur das, was für das Gehirn auch bedeutsam ist. Es muss mindestens interessant sein bzw. „Sinn machen“und/oder emotional angeregt werden, wenn im Gehirn neue Synapsen oder Lerneffekte entstehen sollen. Die allerersten Erregungsmuster für das Gehirn entstehen bereits im Mutterleib vor der Geburt, wenn der eigene Körper entsteht. Das Entstehen von Ohren, Nase, Arme, Finger, Beine, Zehen usw. sind wichtige bzw. bedeutsame Signale für das Gehirn. Genau genommen strukturiert sich das Gehirn von Beginn an nahezu ausnahmslos über den Körper. Alle Organe haben sich im Mutterleib für das Kind einzigartig und passend für die emotionalen Zentren im Gehirn entwickelt. Diese „Verbindung“ zwischen Gehirn und Körper ist evolutionär und deshalb trägt jeder Mensch diese „Verbindung“ in sich.Jedes Baby macht in den ersten Jahren die Erfahrung als Gestalter und empfindet große Freude beim Lernen. Das Lernen macht als Kleinkind sogar glücklich; weil Lernen in diesem Alter heißt, „im freien Spiel herauszufinden, was geht“. Es ist das große Spiel der Potenzialerkennung. Jonglieren bietet genau wieder diese Chance: „Im freien Spiel herausfinden, was geht“. Das funktioniert deshalb beim Jonglieren -Lernen so gut, weil man bei jeder neuen Übung vollkommen fokussiert ist und alles andere ausblendet. Das Gehirn bekommt über den Körper (Werfen und Fangen der Bälle) neue Signale in die emotionalen Zentren übertragen. Die ureigene „Verbindung“ zwischen Gehirn und Körper wird dadurch aktiviert. So werden u.a. auch belastende Gedankengänge unterbrochen. Sicher werden dadurch die Probleme nicht verschwinden, aber über das Jonglieren-Lernen kann sich die eigene Haltung dazu verändern. Jonglieren ist deshalb hoch wirksames Gehirntraining. Ideal für Schüler, Azubis und Studenten, weil Jonglieren zudem Konzentration und Lernmotivation fördert. Bestens für Erwachsene und Senioren, weil Wurf- und Fangübungen mit 1 oder 2 Bällen u.a. wirksam Demenz- und Alzheimer-Krankheiten vorbeugen.Dieser Kurs ist für alle Kinder und Erwachsene, die (noch) nicht drei Bälle jonglieren können. Das Mindestalter sollte allerdings mindestens 10 Jahre betragen!Das einzige an Voraussetzungen sind das Mindestalter (10 Jahre) und drei Jonglierbälle sowie ein Smartphone/Tablet mit W-LAN!Man kann selbst Jonglierbälle mit normalen Haushaltsgegenständen herstellen. Ein großer Familienspaß für alle (Kinder, Eltern, Großeltern). Wie das "Jonglierbälle-selbst-herstellen" funktioniert, zeigt dieses Video:Professionelle Jonglierbälle gibt es bei www.Power-Box.Jonglierschule.de oder bei www.Baelle.Jonglierschule.de Stephan Ehlers ist Erfinder des Jonglier-Lernsystems REHORULI®, das im Buchhandel in zehn Sprachen erhältlich ist. Ein Redakteur bezeichnete ihn mal als “Königspublizist im Bereich Jonglieren”. Das liegt daran, dass bei www.Buchhandel.de 35 der 50 angezeigten Titel bei “Jonglieren lernen” alle von Stephan Ehlers sind. Sein Buch “Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie” ist weltweit das einzige Jonglier-Lernbuch mit einer 100%-Geld-zurück-Garantie und ist in deutsch, englisch und italienisch erhältlich. Wem es mit diesem Buch nicht gelingt, drei Bälle werfen und fangen zu lernen, kann man das Buch an den Autor zurücksenden und bekommt sein Geld zu 100% zurückerstattet. Das Jonglier-Lernsystems REHORULI® ist kostenfrei als App bei GooglePlay und im AppStore erhältlich... u.a. mit 34 Video-Tutorials.