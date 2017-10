Eine "Zen-Schatztruhe" für Zen-Anfänger und Fortgeschrittene: „Gelebtes Zen – Aufbruch in die Freiheit“

Zen bezeichnet die Sammlung des Geistes und die Versunkenheit, in der alle dualistischen Unterscheidungen wie Ich und Du, Subjekt und Objekt, wahr und falsch, aufgehoben sind. Der Weg des Zen ist also eine mystische Erfahrung. Mugaraito Günter Weber lebt in München und praktiziert Zen. Seit mehr als 25 Jahren gibt er Zen-Meditationsseminare und hat nun seit profundes Zen-Wissen in einem 684-Seiten umfassenden Zen-Grundlagenwerk zusammengefasst. Sein Buch "Gelebtes Zen - Aufbruch in die Freiheit" ist aktuell zur Frankfurter Buchmesse erschienen. Eine „Schatztruhe des Zen“ sowohl für Zen-Anfänger als für Fortgeschrittene. Der Subskritionspreis von 49,90 € statt 69,90 € gilt nur noch bis 30. Oktober 2017. Info und Bestellungen bei www.zen-buch.fql.de Mit 26 unabhängig voneinander zu lesenden Kapiteln lädt dieses Werk ein zum Informieren, Schmökern, Entdecken – ob Neuling oder „alter Hase“. Hier wird keine „absolute Wahrheit“ verkündet, nichts, was man einfach glauben muss. Es geht um Anregungen und Impulse für einen eigenen Zen-Weg.ISBN: 978-3-940965-90-5 - Verlag: FQL-Publishing, München, www.zen-buch.fql.de Hardcover, Format DIN A5, 684 Seiten, Preis: 69,90 € - Subskritionspreis bis 30.10.2017 – nur 49,90 €Leseprobe: www.fql-publishing.com/Leseproben/Zen-Buch.pdf Inhaltsverzeichnis: www.fql-publishing.com/Leseproben/ZEN-Buch-Inhaltsverzeichnis.pdf Der Autor, Mugaraito Günter Weber ist Zen-Lehrer mit über 26 Jahren Seminarerfahrung. Von Beruf Bauingenieur, wurde Zen zum integrierten und tragenden Element seines Lebens. Seit 1994 ist er Nachfolger seines Zen-Lehrers Prof. Fritz Hungerleider, Wien (gest. 1998), dem ersten Meditationslehrer des Zen-Buddhismus im deutschsprachigen Raum, langjähriger Präsident der Österreichischen Buddhistischen Gesellschaft. Der japanische Zen-Name „Mugaraito“, bedeutet wörtlich: „Nicht-Ich komme Mensch“, sinngemäß: „Ohne eine Vorstellung vom Ich, ohne ein Haften am Ich, seine (Mit-) Menschlichkeit verwirklichen“.Durch die Kombination von Meditation, Philosophie und Lebenskunst bietet Zen eine stabile Orientierung in einer instabilen Welt. Die hier vorgestellte Zen-Meditation ist kein Ausstieg aus der Wirklichkeit, keine Konzentration, sondern ein Sich-Öffnen für alles, was kommt, ohne sich darin zu verstricken. Die„5 Schritte des Zen“ bringen innere Stabilität und Gelassenheit auch im Alltag: (1) Wahrnehmen, (2) Annehmen,(3) Loslassen, (4) Stille, um sich schließlich wieder den Dingen bewusst und in freier Entscheidung (5) Zuwenden zu können.ISBN: 978-3-940965-90-5 - Verlag: FQL-Publishing, München, www.zen-buch.fql.de Hardcover, Format DIN A5, 684 Seiten, Preis: 69,90 € - Subskritionspreis bis 30.10.2017 – nur 49,90 €Leseprobe: www.fql-publishing.com/Leseproben/Zen-Buch.pdf Inhaltsverzeichnis: www.fql-publishing.com/Leseproben/ZEN-Buch-Inhaltsverzeichnis.pdf