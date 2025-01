Doppelmesse "therapro" und "medizin" von Fr 31.01. bis So 02.02 in Stuttgart

Lendenwirbelsäule (unterer Rücken):

Stärkung der stabilisierenden Muskulatur, Verbesserung der Haltung.

Mobilisierung und Flexibilität.

Entspannung der Muskulatur, Vorbeugung von Verspannungen.

Fr, 31.01.2025, 10:00 - 18:00 Uhr

Sa, 01.02.2025, 09:00 - 18:00 Uhr

So, 02.02.2025, 10:00 - 16:00 Uhr

Durch die Kombination der Messen „und „“ ist dies eine der wichtigsten Fach- und Fortbildungsveranstaltungen der Gesundheitsbranche bzw. Mediziner und Experten aus der Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Massage. Auf derkann man die neuesten Trends und Produkte der Branche vombis zumentdecken. Oboder– zahlreiche Veranstaltungen laden zu Austausch und Fortbildung ein. Mit dabei aus München ist dieses Jahr auch wieder Stephan Ehlers , Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren . An seinem Messestand „“ inkönnen Messebesucher normale und schwere Jonglierbälle sowie verschiedene Spiele für Koordination und Kognition ausprobieren. Seine Vorträge in diesem Jahr:– Ort: medizin cube in Halle 4 Stand A55Im Gegensatz zu einseitigen Bewegungen, die häufig zu Rückenschmerzen führen, sorgt Jonglieren für eine gleichmäßige Bewegung und Belastung des gesamten Körpers. Das gleichmäßige Bewegen der Arme nach vorne und oben fördert eine symmetrische Aktivität der Rückenmuskulatur, was insbesondere im Bereich der Schultern und der oberen Wirbelsäule von Vorteil ist. Durch das Jonglieren werden im Rücken folgende Bereiche berührt:Dies wird im Vortrag gezeigt und erklärt und die Teilnehmer können es auch praktisch ausprobieren bzw. erleben. Info siehe https://Ruecken.Jonglierschule.de - – Ort: medizin cube in Halle 4 Stand A55Das Jonglieren und Spielen sind wesentliche Elemente in der Therapie und wirken sich positiv auf Gehirn und Körper aus. In dem Workshop werden einfache Spiele für Koordination und Kognition wie z.B. Astrojax KlappAcht und ThumbChucks vorgestellt, die für den Einsatz in der Therapie weniger bekannt sind, aber dennoch große Wirkung erzielen. Weiterhin werden einfache und kniffligere Wurf- und Fangübungen mit ein und zwei Bällen gezeigt, die zur Förderung von Koordination und Kognition dienen sowie die dazugehörigen Jonglierbälle. Weniger bekannte - aber für den Trainings und Therapie-Einsatz sehr nützliche Bälle werden auch vorgestellt, ( XaXa-Ball DX-Power-Ball ). Jonglieren verbessert Motivation & Selbstwahrnehmung, die Herz-Kreislauf-Gesundheit und fördert Selbstvertrauen & Selbstbewusstsein. Jeder Workshop-Teilnehmer erhält die 40-seitige DIN A5-Broschüre " Spielen & Bewegen in der Therapie " GRATIS (Preis im Buchhandel = 7.90 €).Die Öffnungszeiten der MessenundsindDie Tageskarte kostet 26 Euro und ermäßigt 16 Euro, wenn man diese vorab online bestellt. An der Tageskasse vor Ort werden die Tickets dann jeweils um 5 Euro teurer. Weitere Informationen siehe https://www.messe-stuttgart.de/medizin/tickets-oeffnungszeiten