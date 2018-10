29.10.18

Die lange Nacht der kurzen Reden - 11 Redner präsentieren informativ / interaktiv in je 11 Minuten 11 Themen



Termin: Sonntag, 11.11.2018

Ort: Rationaltheater, Hesseloherstr. 18, 80802 München-Schwabing



Wie es der Zufall so will - Mystische Begegnungen auf einem anderen Level

Steffen Becker, Dresden



SUCCESS JOURNEY - Mit Hindernissen richtig umgehen

Claudia Hupprich, Wiesbaden



FuckUp – Das Scheitern von heute sind die Erfolge von morgen!

Bert Overlack, Rastatt



Katastrophenflatrate – vom Pech verfolgt und trotzdem glücklich

Carsta Stromberg, Nürnberg



Überzeugen In 60 Sekunden! Wie Sie mit den Power Tools der Radiomacher schneller zum Ziel kommen.

Bert Helbig, Stuttgart



Deine Suche nach dem SINN - Erkenne die vier Säulen einer erfüllten Lebensreise

Claudia Haider, Eichenau b. München



lead your life now - Grundlagen für Agilität

Thomas Reichart, München



Mit der Kraft des Herzens: Erfolgreich und gesund sein!

Gabriela Wischeropp, Grafing b. München



Analog meets Digital - Wie hole ich mein analoges Publikum digital auf die Bühne?

Bernd Braun, Hattersheim-Eddersheim



Das Leben ist ein Spaziergang - ich verrate Dir, warum! -

Astrid Brüggemann, München



Schwarze Rhetorik - Manipulation durch Sprache

Wladislaw Jachtchenko, München



Moderation

Stephan Ehlers, München



Wenn man dabei sein will, sollte rechtzeitig Tickets reservieren.

Preis je Ticket. 29,00 €. Mitglieder der GSA (German Speakers Association) zahlen nur 19,00 €. Bitte bei der Bestellung im Feld Gutscheincode GSA-Mitglied eingeben (= 10,00 € Gutschrift).

(lifePR) (