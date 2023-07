Die Stadt München und die Jonglierschule München verschenken Jonglierball-Sets am 9. Juli auf dem Königsplatz

wo und wie Jonglieren im Gehirn wirkt und

welche positiven Effekte konkret messbar sind.

Es ist wieder soweit! Das Münchner Sportfestival kehrt nach dreijähriger Pause zurück auf den Königsplatz. Amsind alle eingeladen,zu entdecken und vor Ort. Für Jung und Alt, Einsteiger wie Ambitionierte – kurz: für jedes Fitnesslevel ist beim Münchner Sportfestival etwas dabei. >dazuEin spezielles Angebot bietet die Jonglierschule München und die Stadt München insbesondere für Schüler und Sportler (Mindestalter 10 Jahre): Geplant ist ein Weltrekordversuch im Jonglieren-Lernen. Mindestenssollen gleichzeitigdasWer dabei sein will, kann sichkostenfreilassen.Jeder, der mitmacht, bekommt Hier kann man sich die kostenfreie Teilnahme und die 3 Bälle sichern:Elian Preuhs ist Reporter bei München-TV und wollte es wissen. Er besuchte die Jonglierschule München und hat sich einem 7-Minuten-Jonglier-Crashkurs gestellt. Das Ergebnis wurde gefilmt und am 4. Juli bei München-TV ausgestrahlt. Ob es geklappt hat, kann man sich in diesem VIDEO Es lohnt sich, mehr über das Jonglieren und dessen Wirkung auf das Gehirn zu wissen. Der Autor Stephan Ehlers beschäftigt sich hauptberuflich seit 30 Jahren mit dem Jonglieren und war schon immer davon überzeugt, dass während des Jonglierens unbewusst Prozesse im Gehirn angestoßen werden, die jedes Mal – ohne Ausnahme - zu einer positiven Grundstimmung führen, wenn man jongliert. Dieses „gute Gefühl“ hält auch nach dem Jonglieren an. Aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung aus den letzten zehn bis fünfzehn Jahren können das ziemlich genau belegenDiese Themen werden in den ersten drei Kapiteln behandelt. Danach erfährt man, für wen sich das Jonglieren eignet, warum Jonglieren wirksam in Unternehmen eingesetzt werden kann und welche Jonglier-Lernsysteme beim Jonglieren-Lernen unterstützen können. Am Schluss findet man eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und man kann das Jonglieren mit drei Bällen selbst ausprobieren. Das Buch ist in der Buchreihe "Gehirn-Wissen Kompakt" erschienen, hat einen Umfang von 170 Seiten und kostet 9,90 €. Man kann esoder über den Buchhandel beziehen.