Die 3 Trainöre "live" erleben am 28. Juni in München - schnell Tickets sichern

FQL - Fröhlich Qualität Liefern

Wenn man im (Berufs-)Leben Erfolg haben möchte, gibt es genau genommen nur einen einzigen Weg: Man muss wirksam an der Persönlichkeit arbeiten! Nur so können Menschen persönlich erfolgreich sein. Die drei Trainöre verstehen es meisterhaft, in ihrem Bühnenprogramm Menschen zu motivieren, selbst aktiv an Ihrer Persönlichkeit zu arbeiten. In einer gelungenen InfoTrainment-Show begeistern Sie Ihr Publikum.



Witzig - Wirksam - Wertvoll *** Informativ - Interaktiv - Inspirierend *** Pointiert - Praxistauglich - Professionell



Die 3 Trainöre sind Emanuel Winklhofer, Hans Grünzig und Stephan Ehlers und tragen knapp 100 Jahre Berufserfahrung zusammen.

alles anzeigen