Deutschlands größter Mittelstandsverband und Europas größter Berufsverband für professionelle Redner starten gemeinsam das „Wissensforum München“

19.02.19

Der BVMW (Bundesverband Mittelständische Wirtschaft) und die GSA (German Speakers Association) starten 2019 gemeinsam das Wissensforum München ( www.wissensforum-muenchen.de ). Insgesamt werden neun GSA-Speaker in fünf Terminen im PresseClub München und im GOP Varieté-Theater „live“ zu erleben sein.Den Anfang machen drei GSA-Speaker der GSA-Regionalgruppe München am Dienstag, 26. Februar 2019 um 18:30 Uhr im PresseClub. Ihr ThemaGabriele Fähndrich, Joachim Skambraks und Stephan Ehlers geben drei Impulse zum Thema Leichtigkeit im Business. Aus drei verschiedenen Blickwinkel gibt es die eine oder andere nützliche Anregung, weniger verbissen und mit mehr Leichtigkeit, eventuell sogar mit mehr Freude im Geschäftsalltag zu agieren.wird zeigen, wie man mit Leichtigkeitkeit über den Dingen stehen kann und trotzdem bessere Ergebnisse erreichen kann.zeigt verschiedene Methoden, wie man sich leicht Energie holt und wie/wo man (sich) Energien sparen kann.wird mit seinen Jonglierbällen das Thema Energie und Leichtigkeit „beleuchten“ und aus neurobiogischer Sicht erklären, wie man Trägheitsmechanismen des Gehirns überwinden kann.Die drei Sepaker sind nicht nur langjährige Mitglieder bei der GSA German Speakers Association (GSA), sondern führen gemeinsam die GSA Regionalgruppe München.Der Veranstalter verspricht einen informativ-unterhaltsamen Abend, inspirierende Momente, Imbiss und Getränke sowie die Chance, interesanten Business-Kontakten zu begegnen.GSA-/BVMW-Mitglieder: 35,00 € -Gäste/Nicht-Mitglieder: 49,00 €Beginn 19:00 Uhr - Ende ca. 21:00 UhrPresseClub München e.V.Marienplatz 22, 80331 München,direkt am S-Bhf. MarienplatzEingang neben “Hugendubel”Derist die größte, freiwillig organisierte und branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands in Deutschland. Vertreten werden die gemeinsamen Interessen von 32 Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden mit mehr als 650.000 Mitgliedern die über elf Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen.Dieist der Berufsverband für professionelle Redner. Die Regionalgruppe München bietet Workshops, Vorträge und Netzwerkabende für alle an, die im Bereich Vortrag, Speaking und Weiterbildung aktiv sind.