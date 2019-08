Deutschlands größter Jonglierkurs und Weltrekordversuch am 15. September beim Eberswalde Stadtlauf

Beim 13. Eberswalder Stadtlauf am Sonntag,können Kinder (ab 10 Jahre) und Erwachsene abbei einem originellen Weltrekordversuch mitmachen. Ziel ist es, innerhalb von 20 Minuten mindestens 163 absoluten Anfängern (die vorher noch nie jongliert haben) gleichzeitig das Jonglieren mit drei Bällen beizubringen.Hierzu kommt Moderator und Jonglator Stephan Ehlers aus München, der mit den Eberswaldern den aktuell bestehenden Weltrekord von Sept. 2017 übertreffen möchte. Damals hatten 162 Anfänger in Minden in 20 Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen gelernt www.weltkindertag.jonglierschule.de ). Mitmachen kann jeder, der nicht drei Bälle jonglieren kann und mindestens 10 Jahre alt ist. Der Clou:Wer dabei sein möchte, sollte bis 11:30 Uhr im Sportzentrum Westend, Heegermühler Straße 69a, 16225 Eberswalde sein und bis spätestens 11:45 Uhr amdereine von den begehrten Startnummern ergattert haben. Alle weiteren Details zu diesem außergewöhnlichen Weltrekordversuch findet man bei www.20-Min.Jonglierschule.de Er kann jonglieren - und er kann es anderen Menschen in Windeseile beibringen: Motivationstrainer Stephan Ehlers aus München und sein Jongliertrainer-Team aus München, Berlin und Marburg kommen für diesen neuen Weltrekordversuch am 15. September nach Eberswalde. Der aktuell gültige Weltrekord liegt bei 162 Anfängern, die beim Weltkindertag im September 2017 in nur 20 Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen gelernt haben. Die Teilnahme ist Dank des Sponsorings verschiedener Partner aus Eberswalde kostenfrei. Einzelpersonen, Gruppen oder Firmen können sich auch direkt anmelden bei info@jonglier-fix.de, um sich die Teilnahme vorab zu sichern. Allerdings müssen alle, die sich vorher per Mail angemeldet haben, bis spätestens 11:30 Uhr beim BARMER-INFO-STAND ihre Startnummern abholen. Bis dahin kann die Teilnahme reserviert werden.Es gibt viele gute Gründe am Weltrekordversuch teilzunehmen:- Jeder wird sehr viel Spaß haben- Man lernt in verblüffend kurzer Zeit das Jonglieren mit 3 Bällen.- Jeder bekommt 3 professionelle Jonglierbälle geschenkt!- Es sind keinerlei Voraussetzungen erforderlich. Wirklich nicht!- Ein besonderes Erlebnis, das lange in Erinnerung bleiben wird.- Die Chance zur Teilnahme an einem Weltrekordversuch bekommt man so schnell nicht noch einmal.- Schöner Nebeneffekt: Jeder trainiert über das Jonglieren sein Gehirn. Egal in welchem Alter!Jongliertrainer Stephan Ehlers sucht noch Lehrer, Schüler, Sportler bzw. Männer und Frauen, die ihn bzw. ihn bei diesem Weltrekordversuch unterstützen. Man muss dazu NICHT 3 Bälle jonglieren können! Wer am Sonntag, 15. Sept. Zeit und Lust hat, von 10:30 bis 13:00 Uhr ins Sportzentrum Westend zu kommen, schreibt eine Mail an info@jonglier-fix.de . Umso mehr Helfer vor Ort sind, desto wahrscheinlicher wird es, den Weltrekord von Minden nach Eberswalde zu holen.