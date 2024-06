Der weltweit größte Jonglierkurs mit mehr als 1.000 Teilnehmern findet am 4. Juli in Neuss statt

Im September 2013 schrieben 445 Auszubildende der Volks- und Raiffeisenbanken Geschichte, indem sie in nur 30 Minuten das Jonglieren mit drei Bällen erlernten und damit einen Weltrekord aufstellten. Seit über einem Jahrzehnt hält dieser Rekord, doch nun strebt das Gymnasium Norf danach, diesen Meilenstein zu übertreffen.Am 4. Juli 2024 wird das Gymnasium Norf sein 50-jähriges Bestehen mit einem grandiosen Schulfest feiern. Neben vielfältigen Spielen und Spaß für die Kinder, einem bunten Bühnenprogramm und kulinarischen Leckerbissen, wird ein besonderes Highlight geboten: der Versuch, einen neuenim Jonglieren aufzustellen.Für diesen ambitionierten Plan hat sich das Gymnasium Norf professionelle Unterstützung gesichert., ein renommierter Motivationstrainer aus München, wird mit seinem vierköpfigen Jongliertrainer-Team nach Neuss kommen. Ihr Ziel ist es, mindestens 446 Personen – also einen mehr als 2013 in Ingolstadt – gleichzeitig innerhalb von 30 Minuten das Jonglieren mit drei Bällen beizubringen. Unterstützt werden sie von etwa 100 Lehrern und Eltern, die die 1500 Teilnehmer während des Lernens anleiten werden.Schulleiter Stefan Kremer hat jedoch noch größere Pläne: „Wir möchten einen Rekord aufstellen, der lange Bestand hat“, sagt er. „Deshalb streben wir an, dass mindestens 700 Personen das Jonglieren erlernen.“Die Idee zu diesem Weltrekordversuch entstand, als Ehlers und Kremer sich auf einer Bildungsmesse trafen. Kremer, selbst Sportlehrer, war auf der Suche nach Methoden, um seine Teamsitzungen zu beleben. „Alles, was mit Bällen zu tun hat, sticht mir sofort ins Auge,“ erklärt Kremer. Als Ehlers ihm vom bestehenden Weltrekord erzählte, war Kremer sofort begeistert. Gemeinsam entwickelten sie den Plan für diese außergewöhnliche Jubiläumsaktion.Mitmachen kann jeder, der mindestens zehn Jahre alt ist und noch nicht jonglieren kann. Am Ende des Tages sind die Teilnehmer nicht nur potenzielle Weltrekordhalter, sondern dürfen auch die drei Jonglierbälle als Souvenir behalten. Wer bei dem Rekordversuch dabei sein möchte, sollte bis spätestens 16 Uhr beim Schulfest des Gymnasiums erscheinen und sich am Stand „Jonglieren lernen“ seine Startnummer abholen. Anmeldungen sind per E-Mail an gymnasium-norf@jonglierschule.de möglich.Jongliertrainer Stephan Ehlers sucht noch erfahrene Jongleure, die bereit sind, den Teilnehmern das Jonglieren beizubringen. Voraussetzung ist, dass die Helfer bereits sicher mit drei Bällen jonglieren können und am 4. Juli von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr Zeit haben.Damit der Rekordversuch bei Erfolg anerkannt wird, wird die Veranstaltung von einem einem Notar überwacht.Seien Sie dabei, wenn das Gymnasium Norf Geschichte schreibt und den Weltrekord im Jonglieren bricht!