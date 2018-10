Das Jahres-Event der Neuroszene feiert 10 Jahre Jubiläum am Samstag, 1.12.2018 im Estrel Hotel Berlin

19.10.18

Mit der Struktur und Funktion des Gehirns beschäftigen sich viele tausende Psychologen, Psychiater, Neurobiologen, humanmedizinische Neurologen sowie Erkenntnistheoretiker und Philosophen. Deshalb ist das menschliche Gehirn das mit Abstand interessanteste Organ. Die Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) präsentiert am Samstag, 1. Dezember 2018 im Estrel Hotel Berlin sechs Top-Referenten bei dem Jahres-Event der Neuroszene für Trainer, Weiterbildungsprofis und Unternehmer.Neben der international bekannten und vielfach ausgezeichneten Neurowissenschaftlerin Prof. Dr. Elisabeth Phelps von der New York University wird auch der „geniale Menschenbeobachter“ (Münchner Merkur) bzw. das „angehendes Weltwunder“ (Süddeutsche Zeitung), Thorsten Havener (TV-Moderator „Der Körpersprache-Code“) als Referent dabei sein. Mit dabei sind auch Dr. Renée Moore-Seiwert, „Deutschlands führende Motivations-Expertin“ (RTL), Prof. Dr. Dr. Onur Güntürkün, Professor für Biopsychologie an der Ruhr-Universität Bochum, Dr. Manuela Macedonia von der Universität Linz, Dr. Benrd Hufnagel , Neurobiologe und Buchautor aus Wien.Die Vorträge sind unterhaltsam, praxisnah und für jedermann verständlich. Teilnehmen kann jeder, der sich für spannende Fragen rund um das Gehirn interessiert. Weitere Informationen zum Programm und den Top-Referenten findet man hier: www.mega-event.gehirn-wissen.de Der Preis inkl. Lunchbuffet, Kaffeepausen und Tagungsgetränke beträgt 299,00 EUR netto (355,81 brutto) –Wer bis 30. Juli 2018 die Tickets bestellt, zahlt nurnetto (260,61 brutto) und spart so 95,20 Euro. Weitere Infos und Tickets gibt es hier: www.mega-event.gehirn-wissen.de Ein paar Live-Mitschnitte der vergangenen Jahre sind in diesem 5-Minuten-Video zu sehen: www.eventvideo.gehirn-wissen.de 10:30 Uhr12:00 Uhr Eröffnung12:15 Uhr13:15 Uhr14:15 Uhr Pause15:00 Uhr16.00 Uhr17:00 Uhr Pause17:45 Uhr18:45 Uhr19:45 Uhr Finale ... ca. 20:00 Uhr Ende des Mega-Events Gehirn-Wissen