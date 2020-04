Business BallaBalla – Wer im Business jongliert, sollte „richtig“ jonglieren lernen

Das Buch von Stephan Ehlers widmet sich ausschließlich dem BallaBalla im Business. Dabei ist „Business-BallaBalla“ noch eine überaus freundliche Beschreibung von völlig verrückten und absolut sinnfreien Aktivitäten und Verhalten im Ge-chäftsleben. Sie sorgen für immer mehr Unruhe und Unsicherheit bei allen Berufsgruppen und Branchen. Das Buch entstand vor der Finanzkrise 2008 … und ist nun in „Corona“-Zeiten plötzlich wieder aktuell.BallaBalla-Situationen nehmen offensichtlich an Tempo zu. Auch die Intensität des Schwachsinns. Dies wird eindrucksvoll und unterhaltsam anhand von zahlreichen, realen Beispielen aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Umwelt dokumentiert. Es wird aufgezeigt, dass mittlerweile alle Berufsgruppen (Arbeitnehmer, Freiberufler, Führungskräfte und Chefs) vom Business-Balla-Balla betroffen sind. Der Untertitel dieses Buches „Wer im Business jongliert, sollte richtig jonglieren lernen“, meint genau eben dies, Jonglieren lernen mit Bällen! Denn wir sind alle bereits Jongleure und jonglieren mehr oder weniger alle mit Aufgaben, Prioritäten, Terminen und Unwägbarkeiten. Das Business-BallaBalla – ob nun mit oder ohne Corona - fördert mehr und mehr Stress, Überbelastung und Unsicherheit. Stephan Ehlers empfiehlt deshalb die Reaktivierung des Selbstbewusstseins - und dies mit ganz einfachen Mitteln. Frei nach dem Motto: Verrückte Situationen erfordern verrücktes Verhalten! Es wird nachvollziehbar erklärt, warum das Jonglieren und "täglich etwas Neues tun" in BallaBalla-Situationen enorm helfen kann.Das ist das Thema des Buches „Business-BallaBalla“ Es ist als Buch oder eBook erhältlich. Weitere Informationen sowie eine Leseprobe findet man bei den nachfolgenden Links:(9,90 €): https://www.Gehirn-Vital-Shop.de/... (4,99 €): https://www.Gehirn-Vital-Shop.de/... Stephan Ehlers ist gelernter Bank- und Werbekaufmann, gründete im Jahr 1995 die Beratungsfirma FQL (Fröhlich Qualität Liefern), 2008 den Verlag FQL Publshing (Findet Querdenken Lukrativ), und 2013 die FQL Akademie (Forciert Querfeldein-Lernen). Seitdem hat er als Trainer, Speaker, Ballzauberer und Moderator viele namhafte Firmen um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. Er versteht es mit Ballzauberei und Wortwitz aktuelle Erkenntnisse der Gehirnforschung informativ und unterhaltsam mit konkreten Tipps für die Umsetzung zu verbinden. Er ist Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB), Mitglied der Akademie für Potenzialentfaltung (Gerald Hüther), Mitglied der German Speakers Association (GSA) sowie Top100-Entertainer bei Speakers Excellence.Geheimnisse und Gemeinsamkeiten- Sanfte Bewegungen mit hoher Wirkung für Körper & Geist– Deutschlands meist verkaufte Jonglier-Anleitung – in zehn Sprachen erhältlich