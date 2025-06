Besonderer Info-Abend für Coaches, Trainer und Redner am 26.06.2025 um 18 Uhr in München

Jonglieren lernen in 21 Minuten – 3 Bälle, 3 Schritte, 3 Erfolgserlebnisse

Wer als Trainer:in oder Speaker:in langfristig erfolgreich sein will, braucht mehr als nur gute Inhalte – er oder sie muss die Kunst beherrschen, viele „Bälle“ gleichzeitig in der Luft zu halten: von Sichtbarkeit und Angebotsgestaltung über Akquise bis hin zur eigenen Bühnenpräsenz.Am Donnerstag, den 26. Juni 2025 - 18 Uhr, lädt der erfahrene Speaker, Jongleur und Trainer Stephan Ehlers zu einem besonderen Impuls-Abend in die FQL-Akademie nach München ein.In diesem 90-minütigen Workshop-Format gibt Ehlers nicht nur einen unterhaltsamen Einblick in seine fast 30-jährige Karriere – er vermittelt auch wertvolles Praxiswissen rund um Positionierung, Marketing, Auftritt und Tools, die im Trainings- und Speaker-Business wirklich funktionieren.Das Besondere: Die Teilnehmenden lernen ganz nebenbei die Grundlagen der 3-Ball-Jonglage – und das in nur 3 x 7 Minuten. Ein inspirierender Mix aus Bewegung, Mindset und Business-Know-how!Stephan Ehlers ist seit fast 30 JahrenFQL-Akademie, Lannerstraße 5, 80638 München - https://fql.de/Anfahrt.pdf Donnerstag,18:30–20:00 Uhr - Einlass ab 18:00 Uhr29,00 € (für GSA-Mitglieder nur 19,00 €)