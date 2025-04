BBGM Südbayern lädt ein zum WORK-HEALTH-DAY | 13. Mai 2025 | KUKA Augsburg

Drei zentrale Gesundheitsthemen

Wie Betriebe ihre Präventionsstrategien stärken können. Suchtmittel am Arbeitsplatz – von Alkohol bis Cannabis – stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Bewegung am Arbeitsplatz

Bewegung rettet Leben – und senkt Krankheitskosten. Was Unternehmen aktiv tun können.

Welche Ideen fördern wirklich mehr Aktivität? Bewegung rettet Leben – und senkt Krankheitskosten. Was Unternehmen aktiv tun können. Gesundheitsvorsorge im Betrieb

Gesundheit beginnt im Kopf – und in der Unternehmenskultur

Wie gesunde Gewohnheiten gefördert und ungesunde reduziert werden können. Gesundheit beginnt im Kopf – und in der Unternehmenskultur Podiumsdiskussion: Gute Gewohnheiten – schlechte Gewohnheiten



Interaktive Gruppenarbeit statt Frontalvorträgen

, dann direkte Anwendung

, dann direkte Anwendung Praxisnah, offen, gemeinschaftlich

Direkter Austausch mit Fachleuten und Gleichgesinnten

Exklusiver Veranstaltungsort: KUKA Augsburg

BGM-Verantwortliche

HR-Manager:innen

Führungskräfte

Gesundheitsbeauftragte

Betriebsärzt:innen und Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Interessierte aus Betrieben aller Branchen

Die BBGM-Regionalgruppe Südbayern lädt amzum WORK-HEALTH-DAY ein – diesmal zu Gast bei KUKA in. Dieser Workshop stellt die Teilnehmer in den Mittelpunkt:Diskutieren Sie in interaktiven Kleingruppen drei hochaktuelle Gesundheitsthemen und bringen Sie Ihre Perspektive aktiv ein. Unterstützt werden Sie von Impulsgebern aus der Praxis und erfahrenen Moderatoren.Gesundheit im Unternehmen ganzheitlich denken und wirksam gestalten.Termin: 13. Mai 2025 - 10-17:00 UhrOrt: KUKA Ausbildungszentrum, AugsburgPreis: Tickets ab 69,50 € inkl. Vollverpflegung (Essen + Getränke)