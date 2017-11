Ausverkauftes Haus bei der „Langen Nacht der kurzen Reden“

Zufriedene Redner, glückliche Veranstalter und ein begeistertes Publikum konnte man wieder bei der „Langen Nacht der kurzen Reden“ mit 11 Rednern im 11 Minuten-Takt erleben. Die Regionalgruppe München der Germans Speakers Association (GSA) startete im letzten Jahr mit ihrem originellen Speaker-Format, das sowohl für redner, als auch für Publikum kostenpflichtig ist. Es war für alle ein informativ-unterhaltsamer Samstag-Abend, bei dem über Erfolg, Selbstwert, Leadership, Motivation, Begeisterung und persönliche Energie aber auch über Verantwortung, gekonntes kontern, Jammern und Ausreden gesprochen wurde. Hier einAlle Kurz-Vorträge der „Langen Nacht der kurzen Reden“ in alphabetischer Reihenfolge der Redner:• Check your five - Der schnellste Unternehmenscheck der Welt & Das kleinste Unternehmen bist Du selbstGabriele Fähndrich - Expertin für Mitarbeiter- und Kundenbegeisterung, München• Erfolg mit Begeisterung - Was machen die besten Unternehmen besser als die GutenHanno Goffin – Unternehmensführung mit Begeisterung zum Erfolg – Düsseldorf• Spring über deinen Schatten - alles andere sind Ausreden!Gaby S. Graupner, Impulse in Rot, München und Salzburg• My Vision, My Goal! - Werde die Person, die Du schon immer sein wolltestDavid Hejazi - Speaker, Coach für Visionen & Ziele, Selbstverantwortung sowie Leistungssteigerung - Augsburg• Leadership mit klaren Werten - So gehen Sie den Weg in Ihre unternehmerische FreiheitLiss Heller, Unternehmerin und Mentorin. Die Expertin für werteorientierte Unternehmensführung, Wien• Selbstwert = Geldwert? - Wenn Geld Dein Problem ist, dann ist Geld nicht Dein Problem…Daniela Landgraf – Selbstwert – Geldwert – Entwicklung, Hamburg• Chefsache intrinsische Motivation! - Das Geheimnis des Führens über den nachhaltigen FlowMira Christine Mühlenhof – Expertin für intrinsische Motivation und Erkenntnis-Coach – Berlin• Gewichte im Business: Jammern geht leicht - Verantwortung ist schwerMarcus Ross - IT-Entwickler, Unbequem-Frager und Coach, Hamburg• Der Elevator Pitch - Mach' Dir einen Reim drauf!Joachim Skambraks – Ergebnis-Trainer für selbstbewusste Performance, München• Energiewende, die funktioniert - So wird Ihr Akku niemals leer - Für mehr Arbeits- und LebensfreudeCarsta Stromberg - Mit Begeisterung zum Erfolg, Neumarkt/Nürnberg• Gekonnt kontern - Unfaire Angriffe souverän meisternSilke Weigang - International Leadership: Menschen für Neues bewegen – München & Bodensee• Der Abend dieses Speaker-Events wird moderiert vonStephan Ehlers – Moderator, Motivator & Jonglator, MünchenDie meisten Mitwirkenden sind Mitglieder der GSA. Die German Speakers Association ist der Deutsche Rednerverband und internationale Plattform für alle deutschsprachigen Redner, Trainer, Coaches und alle weiteren Akteure im Weiterbildungsbereich. Über den Dachverband GSF ist die GSA mit über 6000 Experten weltweit verbunden. Die GSA-Regionalgruppe München ist eine Plattform zum persönlichen Kennenlernen und Austauschen von GSA-Mitgliedern und all jenen, die gerne Wissen teilen und nicht horten. Hierzu finden mindestes viermal im Jahr Treffen in München statt, die sowohl GSA-Mitglieder als auch Nicht-Mitglieder besuchen können. Ziel der GSA-Regionalgruppe München ist es, neue Ideen auszuprobieren und gemeinsam weiter zu entwickeln. Die Lange Nacht der kurzen Reden ist so eine Idee.