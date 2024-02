Auf der Messe f.re.e vom 14.2. bis 18.2. können Messebesucher bei Weltrekordhalter Stephan Ehlers das Jonglieren mit 3 Bällen lernen

Vonpräsentiert Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse auf dem Münchner Messegelände Angebote und Inspirationen für die schönste Zeit des Jahres. Rund 1.000 Aussteller aus 50 Ländern zeigen Neuheiten und Trends aus den Bereichen Reisen, Caravaning & Camping, Fahrrad, Wassersport sowie Outdoor & Fitness. Die f.re.e belegt in diesem Jahr acht Hallen, das entspricht einer Fläche von acht FußballfeldernDie Jonglierschule München präsentiert in Halle A6, Stand 237 neben ihren erfolgreichen Jonglier-Lernsystemen REHORULI® und JOKOKO® ihre Dienste rund um Jonglier-Events für Schulen und Firmen. Außerdem wird über die Wirkung des Jonglierens auf Gehirn und Gesundheit informiert, man kann verschiedene Spiele für Koordination und Kognition und natürlich auch das Jonglieren mit Bällen „live“ am Messestand ausprobieren.Jonglieren ist eine Bewegungskunst, die auch als „Musik für das Auge“ bezeichnet wird. Das heißt: man jongliert mit fast allen Sinnen. Beim Jonglieren muss das Gehirn Denken, Handeln und Fühlen gleichzeitig verarbeiten, deswegen hat es so eine enorme Wirkung auf das Gehirn. In den letzten Jahrzehnten begann man sich systematisch mit den gesundheitsfördernden und heilenden Auswirkungen des Jonglierens zu befassen. Kinesiologen bestätigen demnach, dass Jonglieren u.a. die Zusammenarbeit der beiden Gehirnhälften belebt und aktiviert. Gehirnforscher verschiedener Universitäten haben sogar festgestellt, dass Jonglieren die Gehirnzellen erweitert – sowohl bei Kindern, als auch bei Erwachsenen und Senioren.Stephan Ehlers ist der aktuelle Weltrekordhalter im Jonglieren-Lernen und lädt die Messebesucher mehrfach täglich ein, auf verschiedenen Bühnen das „Jonglieren lernen in nur 7 (sieben!) Minuten“ auszuprobieren. Die Teilnahme ist kostenfrei und wem es gelingt, gewinnt sogar ein professionelles Jonglierball-Set im Wert von 24,90 €.Stephan Ehlers ist Inhaber der Jonglierschule München und Weltmeister: Bei ihm lernten u.a. in München auf dem Königsplatz 57 Münchner gleichzeitig das Jonglieren mit 3 Bällen in nur sieben Minuten (Presse,Video, notarielle Beglaubigung etc. siehe www.7-Min.Jonglierschule.de ).Das Tagesticket für die Messe f.re.e kostet 12,00 € (Mi+Do) bzw. 15,00 € (Fr, Sa, So), Kinder (6-14 j.) zahlen nur 6,00 €. Die Jonglierschule München hat noch begrenztWer sich noch ein Freiticket sichern möchte, sendet eine Mail an info@Jonglierschule.de mit dem Freiticket-Wunsch.tWeitere Infos siehe https://free-muenchen.de/de/messe/tickets/