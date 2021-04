Am Sonntag, 18. April ist der Tag der Jongleure

Am 18. April ist der Internationale Tag der Jongleure. Aus diesem Anlass bietet die Jonglierschule München und die Online-Akademie Jonglieren an diesem Tag drei kostenfreie Online-Workshops sowie verschiedene Aktions-Angebote rund um das Jonglieren an. Auch wenn das Jonglieren zum Zirkus oder zum Varieté zählt, gibt es handfeste Gründe sowie wissenschaftlich fundierte Studien für diefür alle Kinder, Erwachsene und Senioren.Sonntag, 18.04.2021 -- 11:45 UhrKeinerlei Vorkenntnisse erforderlich - Mindestalter 10 JahreVoranmeldung + Einwahl-Link:Sonntag, 18.04.2021- 14:45 UhrIn diesem LIVE-Vortrag wird darüber informiert, wie wichtig die Bewegung für Kinder und Jugendliche ist. Ein Jahr "Corona" hat Spuren hinterlassen! Auch zur Mediennutzung/Bildschirmzeiten von Kindern und Jugendlichen gibt es nützliche Tipps und Hinweise für Eltern, Lehrer und Schüler.Voranmeldung + Einwahl-Link:Sonntag, 18.04.2021 -- 17:45 UhrWenn man bereits 3 Bälle sicher jonglieren kann, wird man bei diesem LIVE-Online-Workshop die Grundlagen für die 4-Ball-Jonglage erlernen. Auch dieser Workshop ist kostenfrei.Voranmeldung + Einwahl-Link:Die Online Akademie Jonglieren bietet neben den o.g. kostenfreien Online-Kursen ab sofort folgendean:des Jonglier-Lernsystems(JOnglieren für bessere KOordination und KOgnition) sindund werdengeliefert. Es gibt insgesamt vier Ausführungen. JOKOKO Set 1 und JOKOKO Set 2 sind für Jonglier-Anfänger sehr gut geeignet, d.h. für KITAS, Schulen und Seniorenheime bzw. Altenpflege-Einrichtungen. Die JOKOKO Sets 3 und 4 sind mittelschwere und schwere 2-Ballübungen, die auch für3-Ball-Jongleure anspruchsvolle Aufgaben darstellen. Der Preis pro DIN A5-Heft (JOKOKO-Set 1, 2, 3 oder 4) beträgt durch die 50%-Reduzierungund die Lieferung erfolgt versandkostenfrei.Heft im DIN A5-Format, Preis 4,99 € > www.JOKOKO-Heft-1.Jonglierschule.de Heft im DIN A5-Format, Preis 4,99 € > www.JOKOKO-Heft-2.Jonglierschule.de Heft im DIN A5-Format, Preis 4,99 € > www.JOKOKO-Heft-3.Jonglierschule.de Heft im DIN A5-Format, Preis 4,99 € > www.JOKOKO-Heft-4.Jonglierschule.de Dieser Tischaufsteller enthält 15 Übungen mit 1 und 2 Bällen jeweils für die linke und rechte Hand, um Schritt-für-Schritt erfolgreich das Werfen und Fangen mit 3 Bällen zu lernen.Format DIN A4 quer, Preis 9,95 € statt 19,90 € inkl. versandkostenfreier Lieferung.Drei professionelle Jonglierbälle inkl. Deutschlands meistverkaufter Jonglieranleitung in weißem Stoffbeutel. Außerdem mitgeliefert wird ein Gutscheincode für die kostenfreie Nutzung des Onlinekurses "Jonglieren lernen in 5 Tagen".Preis 17,90 € statt 27,90 € - Weitere Info + Bestellung Drei professionelle Jonglierbälle inkl. Deutschlands meistverkaufter Jonglieranleitung in weißem Stoffbeutel. Außerdem mitgeliefert wird ein Gutscheincode für die kostenfreie Nutzung des Onlinekurses "Jonglieren lernen in 5 Tagen".Preis 17,90 € statt 27,90 € - Weitere Info + Bestellung Mit diesem Angebot erhält man vier große, strapazierfähige Jonglierbälle zusammen mit einem Gutscheincode für die kostenfreie Nutzung des Online-Kurses, wie man 4 Bälle jongliert. Der Online-Jonglierkurs für 4 Bälle beinhaltet 30 Video-Tutorials.Preis 49,90 € statt 69,90 € - Weitere Info + Bestellung In 30 Video-Tutorials lernt man Schritt für Schritt, wie man sein Können von 3 Bälle auf 4 Bälle erweitern/verbessern kann. In den ersten zehn Video-Tutorials geht es um verschiedene Infos und Übungen mit 3 Bällen, um die Voraussetzungen/Grundlagen für die 4-Ball-Jonglage zu schaffen. Danach widmen wir uns dann der 4-Ball-Jonglage und in 10 weiteren Video-Tutorials lernt man seine 4-Ball-Jonglage zu stabilisieren sowie ein paar Varianten und Tricks mit vier Bällen.Preis 19,95 € statt 39,90 € - Weitere Info + Bestellung