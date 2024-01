Am Freitag, 26. Januar 2024 startet die Messe MEDIZIN & TheraPro auf der Messe Stuttgart

Vomfindet wieder das Messe-Doppelundinstatt. Es werden viele Mediziner sowie Fachkräfte und EntscheiderInnen aus Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Podologie und vielen weiteren Fachrichtungen erwartet. Erstmals dabei als Aussteller ist Stephan Ehlers aus München, Experte für Gehirn-Wissen Am Messestandinund zwei Mal täglich auf der Aktionsfläche in Halle 6 (E70) wird Stephan Ehlers den Messebesuchern erklären und selbst erleben lassen, warum das Jonglieren bzw. Wurf-/Fangübungen mit nur einem Ball bereits intensiv im Gehirn wirkt und Kognition und Koordination verbessern. Außerdem wird erklärt, wie Gesundheitsberufe einfache Wurf- und Fangübungen mit nur 1 und 2 Bällen wirksam in der Therapie einsetzen können.Fr 26.01.2024 - 11:00 - 11:20 UhrSa 27.01.2024 - 10:30 - 10:50 UhrSo 28.01.2024 - 14:00 - 14:20 UhrFr 26.01.2024 - 16:30 - 16:50 UhrSa 27.01.2024 - 12:30 - 12:50 UhrSo 28.01.2024 - 13:00 - 13:20 UhrRechtzeitig zum Messe-Doppel MEDIZIN und TheraPro erscheint von Stephan Ehlers Ende Januar im Buchhandel eine Zusammenstellung von Spielgeräten und Übungen unter dem Titel " Spielen & Bewegen in der Therapie " zum Preis von 7,90 €.Die eBook-Version (PDF-Datei) kostet nur 4,99 € und ist onlineunterStory teilen: