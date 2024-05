Aktuelle Kapitalmarkt-Infos und aktuelles Wissen rund um das Gehirn inkl. Weißwurstfrühstück am 13. Juni um 11 Uhr im Fonds-Laden München

Der Fonds Laden München veranstaltet in regelmäßigen Abständen exklusive Vorträge für Kunden und Interessenten zu. Sie erhalten Fachinformationen aus erster Hand und können sich im persönlichen Gespräch mit den Beratern des Fonds Ladens sowie denaustauschen. Der nächste Termin findet am Donnerstag, der 13. Juni 2024 um 11 Uhr statt. Neben dem bekannten Kapitalmarkt-Strategen Ivan Domjanic konnte Stephan Ehlers , Speaker und Herausgeber der Buchreihe Gehirn-Wissen-Kompakt gewonnen werden.Es stehen nurzur Verfügung, deshalb sollte man sich frühzeitig über dieses Kontaktformular seinen Platz sichern. Die beiden Vorträge dauern max. 1,5 Stunden. Während der Vorträge findet ein zünftiges Weißwurstfrühstück statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.Ivan Domjanic, Kapitalmarkt-Stratege, M&G Investments und Stephan Ehlers , Speaker, Moderator & JonglatorPatrick Wittek - Fonds Laden GmbHPrivatanleger, Kunden und Interessenten des Fonds LadensDonnerstag, 13. Juni 2024 - 11:00 bis 12:30 Uhr Fonds Laden GmbH - München , Sauerbruchstrasse 2, 81377 MünchenKostenfrei!Selten wurden die Aktienmärkte von so wenigen Titeln dominiert wie heute. Die sogenannten „Magnificent Seven“ aus den USA geben auf globaler Ebene den Ton an. Künstliche Intelligenz scheint das alleinige Anlagethema für die Aktienmärkte zu sein. Auf der anderen Seite werden bestimmte Marktsegmente sträflich vernachlässigt. Im Ergebnis erscheinen viele technologie- und wachstumsorientierte Aktien im Vergleich zur Historie extrem teuer, während Aktien aus vermeintlich langweiligen Marktsegmenten – wie Value, Infrastruktur oder Dividendenaktien – teilweise zu äußerst günstigen Bewertungen zu haben sind. Mit der erfolgten Normalisierung des Zinsumfelds könnte nun auch für die Aktienmärkte eine entsprechende Normalisierung bevorstehen. Die damit verbundene Neubewertung kann mit mächtigen Kursbewegungen verbunden sein, die sowohl Risiken als auch Chancen mit sich bringen. Es sind die extremen Diskrepanzen innerhalb der Aktienmärkte in Kombination mit dem Paradigmenwechsel hinsichtlich des Zinsumfeldes, die für selektive Aktieninvestoren außergewöhnliche Anlagechancen eröffnen.Von A wie "Aufmerksamkeit" oder "Alzheimer" über G wie "Gesundheit", L wie "Lernen" bis Z wie "Zentrales Nervensystem" wird alles über unser Gehirn gesteuert. Unser Gehirn weiß viel über uns, aber auch wir sollten ein paar Dinge über unser Gehirn wissen. Die Gehirnforschung zählt zu den wichtigsten und erfolgversprechendsten Wissenschaften des 21. Jahrhunderts. Das Wissen über die Funktions- und Arbeitsweise unseres Gehirns ist für die Entwicklung unserer Fähigkeiten und Leistungen sowie unserer Gesundheit von ungeheurer Bedeutung.wird in einem spannenden Vortrag, aktuelle Erkenntnisse aus der Gehirnforschung vorstellen. Informativ. Interaktiv. Inspirierend.Das Fonds Laden-Konzept wird seit 1994 umgesetzt. Seitdem bewies sich der Fonds Laden schon zwei Mal als Vermögensverwalter des Jahres und war im Jahre 2011 ebenfalls unter den Top 100 beim Finanzberater des Jahres. 2015 wurde der Fonds Laden erneut als Vermögensverwalter des Jahres durch den Finanzen Verlag ausgezeichnet. Im Januar 2016 wurde der Fonds Laden Gesellschaft für Anleger mbH durch einen Generationenwechsel übernommen - die neuen Geschäftsführer sind Marco Kantner und Frank Berberich. https://www.fonds-laden.de vermittelt Themen rund um Motivation, Führung und Veränderung wie kein anderer äußerst vergnüglich und deshalb “merk-würdig”. Seit mehr als 30 Jahren hat er viele namhafte Firmen und Persönlichkeiten um Kreativität, Know-how und Ergebnisse bereichert. In einer zunehmend von Krisen und Veränderung geprägten Berufswelt fordert Ehlers dazu auf, selbst aktiv zu werden und gibt dazu wertvolle Tipps und Anregungen für die konkrete Umsetzung. www.Stephan-Ehlers.de verfügt über ein globales Netzwerk von Investmentteams, das erstklassige Research-Kapazitäten sowie die vielfältigen Erfahrungen und Perspektiven von Experten aus verschiedenen Assetklassen miteinander verbindet. Weltweit verwaltet M&G Investments über 361 Milliarden Euro im Auftrag von privaten und professionellen Anlegern, darunter Banken, Pensionsfonds, Versicherungen, Staatsfonds, Family Offices, Wohltätigkeitsorganisationen und Beratern. www.mandg.com/investments