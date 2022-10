50% Rabatt für Lehrer und Schulen zum Weltlehrertag auf viele Lernmedien (Print + Online)

In etwa 800.000 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten an den Schulen in Deutschland. Eine große Zahl von Menschen, die einen Beruf mit besonderer Verantwortung für die Erziehung und Ausbildung unserer Kinder ausüben. Die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer zu würdigen und ihnen zu danken – dies steht im Mittelpunkt des Weltlehrertags, der regelmäßig am 5. Oktober rund um den Globus gefeiert wird.Die Jonglierschule München unterstützt seit 2016 Grund-, Mittel-, Realschulen sowie Gymnasien und Berufsschulen mit einem Förderprogramm Jonglieren und bietet zum Weltlehrertag Ihre Print- und Onlinemedien mit einem Sonderrabatt von 50% Rabatt an. Hierzu muss man bei der Bestellung im Onlineshopnur den Gutscheincode „Weltlehrertag0510“ eingeben. Wichtig zu wissen: Dieser Gutscheincode gilt nur bis zum 7. Oktober 2022!So kann man das Praxishandbuch „Jonglieren in Schulen“ für 14,95 € statt 29,90 € bzw. das eBook für 13,00 statt 25,99 € beziehen.Auch alle Abo-Varianten bei Deutschlands größtem Online-Lernportal für Jonglieranfänger und Fortgeschrittene >> www.Online-Akademie-Jonglieren.de/Abo