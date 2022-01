4 Bälle Jonglieren lernen - Onlinekurs am Sa 15.1. um 15 Uhr

Man sollte für diesen Online-Kurs in jedem Fall drei Bälle gut und sicher jonglieren können. Wenn man zusätzlich die meisten Übungen aus den



JOKOKO-Sets 3 und 4 (20 mittelschwere und 20 schwere Übungen mit 2 Bällen) beherrscht, sollte es in jedem Fall klappen.

Die weiteren Voraussetzungen sind, dass Du vier Jonglierbälle und W-LAN hast!

Die weiteren Voraussetzungen sind, dass Du vier Jonglierbälle und W-LAN hast! Du kannst Jonglierbälle selbst herstellen. Wie das funktioniert, zeigt Dir dieses Video: http://www.video-baelle-bauen.jonglierschule.de

Du kannst natürlich auch professionelle Jonglierbälle bestellen: > Kleine Bälle < > Große Bälle <

30 Video-Tutorials, die sich ausschließlich auf den Umstieg von 3 Bälle auf 4 Bälle konzentrieren

In einer PDF-Datei sind alle 30 Videos kurz beschrieben

Alle 30 Video-Tutorials sind rund um die Uhr (24/7) und 180 Tage (ab Bestelldatum) uneingeschränkt nutzbar

Nutzbar mit Smartphone, Tablet, PC (Win/Mac) und allen anderen Geräten, die W-LAN-Zugang haben

In diesemlernt man bei Jonglierprofi Stephan Ehlers Schritt für Schritt die Grundlagen für das Jonglieren mit 4 Bällen. DieDieser Online-Kurs macht nur für diejenigen Sinn, die bereits 3 Bälle jonglieren können!Wer noch nicht 3 Bälle jonglieren kann, startet hier!Wer nicht live mit anderen sondern lieber allein in Ruhe die 4-Ball-Jonglage lernen will, bucht denStephan Ehlers ist Experte für Jonglieren und Gehirn-Wissen. Er entwickelte 1998 das Jonglier-Lernsystem REHORULI® mit 34 Wurf- und Fangübungen, mit dessen Hilfe absoulte Anfänger Schritt für Schritt in verblüffend kurzer Zeit das Jonglieren mit drei Bällen lernen können. Die REHORULI®-Jonglier-Anleitungen sind mittlerweile in zehn Sprachen erhältlich sowie als Buch, DIN-A5-Ringbuch, DIN-A4-Tischaufsteller, Video-DVD, Online-Kurs, Lern-App und WebApp erhältlich. Seit 2009 bildet Stephan Ehlers Trainer, Berater und Coaches zu REHORULI®-Jongliertrainern aus.In öffentlichen Rekordversuchen versucht er seit 2003 in immer weniger Minuten mehr und mehr Menschen gleichzeiitg das Jonglieren mit der REHORULI®-Lernmethode beizubringen. So gelang es ihm und seinem Jongliertrainerteam tatsächlich, 445 Jonglieranfängern gleichzeitig (!) in 30 Minuten das Jonglieren beizubringen ( www.Ingolstadt.Jonglierschule.de ), 162 Anfängern in 20 Minuten ( www.Weltkindertag.Jonglierschule.de ) sowie 119 Anfängern in nur 10 Minuten ( www.weltrekord.jonglierschule.de ). Im Jahr 2018 entstand die Idee zu JOKOKO, d.h. 77 weitere, neue Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2 Bällen, die sowohl für Kinder ab 5 Jahre, Jugendliche, Erwachsene sowie Senioeren (70, 80, 90 Jahre oder älter) geeignet sind, weil sie wirksam das Gehirn trainieren.Stephan Ehlers bildet Trainer, Coaches und verschiedene Gesundheitsberufe in 1-Tages oder 2-Tages-Workshops zu Jongliertrainern aus. Aktuell gibt es mehr alsZu den 34 Wurf- und Fangübungen des REHORULI-Jonglier-Lernsystems hat Stephan Ehlers vor kurzem 77 völlig neue Wurf- und Fangübungen mit 1- und 2 Bällen unter den Namen JOKOKO® veröffentlicht. JOKOKO steht für JOnglieren für bessere KOrdinationen und KOgnition.2016 startete er das Förderprogramm Jonglieren in Schulen und Sportvereine , bei dem er und sein Trainerteam Schulleiter und Lehrer dabei unterstützt, das Jonglieren-Lernen in der Schule zu integrieren.