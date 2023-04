3 x 30 Min.-Workshops rund um "Jonglieren & Gehirn" am Di, 18. April - LIVE - ONLINE - KOSTENFREI

die Reaktionsschnelligkeit

sondern auch die Konzentrations- und Lernfähigkeit,

das Gefühl für Rhythmus,

Balance und Gleichgewicht.

Es lohnt sich "Neues" zu lernen, sagt Stephan Ehlers , Experte für Gehirn-Wissen und Jonglieren. Man entwickelt sich durch das „Neue“ weiter, das kann persönlich und/oder beruflich hilfreich sein. Ein gutes Beispiel ist Jonglieren lernen.Das Jonglieren steigert nicht nurWissenschaftliche Studien haben ergeben, dass das Jonglieren über den Hippocampus im Gehirn sogar neue Gehirnzellen produziert - auch im Alter. Somit ist das Jonglieren wirksame Vorbeugung vor Demenz- und Alzheimerkrankheiten.Hierzu werden amdrei verschiedene 30-Min.Workshops angeboten.Stephan Ehlers wird in diesen 30 Minuten zeigen und erklären, wie, wo und warum Jonglieren im Gehirn wirksam ist. Die Teilnahme an diesem LIVE-Onlinekurs ist kostenfrei. Weitere Info + Anmeldung In diesen 30 Minuten wird erklärt, warum das Jonglieren wirksam Demenz- und Alzheimerkrankheiten vorbeugen kann. Weitere Info + Anmeldung Die Jonglierschule München fördert seit fünf Jahren intensiv das Jonglieren in und für Schulen.... siehe www.Jonglieren.info In diesem 30 Min.-Workshop wird Stephan Ehlers dieerläutern und u.a. auch dienennen, warum kleine Übungen mit nur einem Ball die Aufmerksamkeit, Lernmotivation und Konzentration verbessern helfen. Weitere Info + Anmeldung Für die o.g. LIVE-Onlinekurse am 18. April um 13, 14 und 17 Uhr, weil damit verschiedene. Wurf- und Fangübungen ausgeführt werden, um die dargestellten Inhalte "be-greifbar" zu machen. Man kann Jonglierbälle selbst zu Hause herstellen. Wie das funktioniert, zeigt dieses Video: http://www.Video-Baelle-bauen.Jonglierschule.de