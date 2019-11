3 Impulse – 1 Show: Redekunst , Körpersprache & Humor am 9.12.2019 im GOP Varieté Theater München

Die Grenzen von Wirklichkeit und Realitiät sind nicht nur im Varieté-Theater erlebbar sondern auch tagtäglich im Business. Am Montag, 9. Dezember 2019 (18:30 Uhr) kann man im GOP Varieté Theater München beides erleben: Speaking-Business im Varieté-Format. Drei großartige Speaker der GSA (German Speakers Association) laden ein, die grandiose Kunst der Rede, des Humors und der Körpersprache „live“ zu erleben sowie wertvolle Tipps, Tricks und Impulse für den Business-Alltag mitzunehmen.undfüllen allein schon große Säle. Am Montag, den 9. Dezember sind alle drei erstmals gemeinsam an einem Abend zu erleben. Sozusagen eineZwei Wochen vor Weihnachten eine willkommene Gelegenheit, sich selbst und/oder Partner, Freunde oder Mitarbeitern eine große Freude zu machen.Der Veranstalter empfiehlt Privatpersonen und Firmen, dieses außergewöhnliche Eventereignis am 9. Dezember - 14 Tage vor Weihnachten - als besondere Idee für die eigene Weihnachtsfeier bzw. als Firmenevent zu nutzen, um Freunde, Mitarbeiter und/oder Geschäftspartner einzuladen bzw. eine besondere Freude zu machen. Ein 6er-Tisch kostet 295 Euro, d.h. unter 50 Euro je Teilnehmer.Einzelne Tickets kosten 59,00 €, Mitglieder des BVMW oder der GSA zahlen nur 45,00 €.1 Ticket = 59 € (Mitglieder- 45 €) - 2 Tickets = 118 € (Mitglieder- 90 €) -3 Tickets = 177 € (Mitglieder- 135 €) - 4 Tickets = 236 € (Mitglieder- 180 €). Ab 5 Tickets gibt es 1 Ticket gratis, d.h. 6 Tickets kosten dann 295 € statt 354 € (225 € statt 270 €) inkl. Platzierung an einem 6er-Tisch! Während der Show können Speisenund Getränke bestellt werden (Selbstzahler). Tickets können telefonisch gerordert werden bei der GSA Regionalgruppe München, Telefon (089) 17 11 70 36 oder online bei https://GOP-Show.GSA-Regionalgruppe.de GOP Varieté Theater, Maximillianstraße 47, 80538 München am „Max II Denkmal“Öffentliche Verkehrsmittel: Tram 16 + 19 oder U-Bhf. Lehel (U4/U5).ist Facharzt für Innere Medizin, Top Keynote-Speaker, Mitglied der Hall of Fame der GSA (German Speakers Association), Österreichischer Staatsmeister der Zauberkunst, Top Speaker of the Year 2013 und Launeus Award Winner 2016Info + Video: https://www.fql-akademie.de/Unsere_Trainer/Roman_Szeliga/1773/ wurde vielfach ausgezeichnet und ist weltweit unterwegs. Er verbindet geistreiche Unterhaltung mit ansteckender Spielfreude. Als Magier mit einzigartiger komödiantischer Begabung wurde er u.a. „Deutscher Meister“ und „Weltmeister der Zauberkunst“.Info + Video: https://www.fql-akademie.de/Unsere_Trainer/Gaston_Florin/1771/ ist Vizepräsident der GSA und arbeitet seit über 30 Jahren als Sprechertrainer und Coach. Seine lockeren und unterhaltsamen Vorträge enthalten die ideale Mischung aus Training und Entertainment. Seit 2013 ist er CSP (Certified Speaking Professional).Info + Video: https://www.fql-akademie.de/Unsere_Trainer/Michael_Rossie/1772/ Gastgeber dieses Abends ist die GSA Regionalgruppe München und der BVMW.Dieist der Berufsverband für alle deutschsprachigen Redner, Trainer, Coaches und alle die ihre Vortragsqualität professionalisieren möchten. Über den Dachverband Global Speakers Federation ist die GSA mit über 6.000 Experten weltweit verbunden Die Regionalgruppe München bietet Workshops, Vorträge und Netzwerkabende für alle an, die im Bereich Vortrag, Speaking und Weiterbildung aktiv sind. www.germanspeakers.org Derist die größte, freiwillig organisierte und branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands in Deutschland. Vertreten werden die gemeinsamen Interessen von 32 Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden mit mehr als 650.000 Mitgliedern die über elf Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. https://www.bvmw.de/wirtschaftsregion-muenchen/