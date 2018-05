3 Bälle jonglieren lernen leicht gemacht ... mit Video-Tutorials in einer kostenfreien App

Mit der kostenfreien Jonglier-Fix-App können insbesondere Anfänger in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit 3 Bällen lernen. Mit dem Laden der App erhält man die ersten vier Wurf- und Fangübungen. Wenn einem die Jonglier-Fix-App gefällt, kann man sich die restlichen 30 Wurf- und Fangübungen einmalig und kostenfrei auf das Endgerät herunterladen. Der großen Nachfrage wegen sind weitere Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2 Bällen hinzu gekommen.



Jonglieren fördert Kreativität, baut Stress ab und integriert Körper und Geist. Es schult die Überkreuzung der Körpermittellinie, verbessert so die Balance, Koordination und Konzentration. Das beim Innovationspreis-IT prämierte Jonglier-Lernsystem REHORULI® ist über die Jonglier-Fix-App im



Die erfolgreiche Gehirntrainings-App „Jonglier-Fix" wurde von der Initiative Mittelstand beim Innovationspreis IT erneut mit dem BEST-OF-Prädikat ausgezeichnet. Nach 2015 und 2016 in der Kategorie „E-Health" und 2017 in der Kategorie „Apps" wurde das Jonglier-Lernsystem REHORULI® nun erstmals in beiden Kategorien mit dem BEST-OF-Prädikat geehrt. Stephan Ehlers, Erfinder des REHORULI®-Jonglier-Lernsystems freute sich sehr über die erneute Auszeichnung: „Wir finden es fantastisch, dass wir die hochkarätige Fachjury überzeugen konnten und nun seit vier Jahren zur Spitzengruppe des INNOVATIONSPREIS-IT gehören."

FQL - Kommunikationsmanagement für Motivation, Begeisterung & Erfolg

Stephan Ehlers hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Deutschland. 2003 lernten beim ersten öffentlichen REHORULI®-Weltrekordversuch 54 Anfänger in 60 Minuten gleichzeitig das Jonglieren mit drei Bällen. Die aktuelle Bestmarke liegt zur Zeit bei 445 Anfängern, die in nur 30 Minuten (!) mit REHORULI® das Werfen und Fangen mit drei Bällen gelernt haben.



2005 erschien die erste Ausgabe des Buches "REHORULI® - Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie" (auch in engl. und ital. erhältlich), das eine 100% Geld-zurück-Garantie anbietet, wenn man mit diesem Buch nicht das Jonglieren mit 3 Bällen schafft. Die REHORULI®-Jonglier-Anleitung mit allen 34 Wurf- und Fangübungen des Jonglier-Lernsystems REHORULI® sind aktuell in acht Sprachen verfügbar. Auch im Internet können unter www.jonglier-fix.de kostenfrei alle Wurf- und Fangübungen abgerufen werden. Die Jonglier-Fix-App ist ebenfalls kostenfrei bei Google-Play und AppStore erhältlich.



Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an (mit oder ohne Vortrag - mit oder ohne Moderation - für internationale Führungskräfte in englisch oder französisch - als Teamevent oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen). Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. Seit 2006 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 60 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, England und Russland.

