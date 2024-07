2 Verbände - 1 Termin: GSA München + BBGM Südbayern laden ein zum Sommerfest am Freitag, 19. Juli

Die Regionalgruppe München des Berufsverbandes professioneller Redner ( GSA – German Speakers Association) sowie die Regionalgruppe Südbayern des Bundesverbandes Betriebliches Gesundheitsmanagement ( BBGM ) laden zum gemeinsamen Sommerfest ein amEinlassder FQL-Akademie- Infos zu Anfahrt Aufgrund der sehr guten Wetter-Prognosen liegen bereits mehr als 20 Anmeldungen von Inhabern, Entscheidern und Führungskräften aus Bildung, Training, Gesundheit und Wirtschaft vor. Das alljährliche Sommerfest bietet eine sehr gute Networking-Plattform! Damit der Austausch untereinander gelingt, kann jeder Gast – nur wenn er/sie dies wünscht – auf einer kleinen Bühne seine Person und/oder sein Business in max. 3 Minuten vorstellen. Es gibt zudem einen Tisch für die Auslage von Flyern und Visitenkarten.Das Sommerfest findet in einem Garten in München (Nymphenburg/Gern) statt. Es werden sowohl Stehtische als auch Bierbänke/Tische zur Verfügung stehen. Im Vordergrund des Sommerfest steht. Jeder Gast kann/darf nicht nur seine/n Partner/in sondern auch etwas zu essen mitbringen (Salat, Salziges oder Süßes) … und kann dannbeim Sommerfest dabei sein. Wer nichts mitbringt, zahlt als GSA- bzw. BBGM-Mitglied 10,00 € und Nicht-Mitglieder zahlen 20,00 €. Alle Preise verstehen sich inkl. Essen und Getränke (!).Wer etwas zu essen mitbringen möchte und kostenfrei teilnehmen möchte , gibt bitte bei der Ticketbestellung den Gutscheincode >>ein.GSA Regionalgruppe München: https://www.eventbrite.de/e/778908354857 BBGM-Regionalgruppe München: https://www.eventbrite.de/e/773092589747