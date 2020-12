13 originelle Spiele und Geschenkideen für Weihnachten rund um Koordination und Kognition

FQL steht für Fröhlich Qualität Liefern und stellt auch in diesem Jahr eine Vielzhal origineller Geschenkideeen im Online-Shop vor. Nachfolgend eine Auswahl aus ca. 200 Produkten:Eine originellePreis:Info + Bestellung: http://www.Astrojax.Jonglierschule.de Der kleine flinke Sportball eignet sich wunderbr zum Werfen, Fangen oder Kicken - passt in jede Tasche!Preis:Info + Bestellung: http://www.Bounce-Sportball.Jonglierschule.de zusammen mit Deutschlands meistverkaufter JonglieranleitungPreis:Info + Bestellung: http://www.Baelle.Jonglierschule.de Das spezielle Gewicht garantiert ein großes kinästhetisches Feedback. Das außergewöhnliche taktile Empfinden und die besondere Formbarkeit der Yuck e-Balls fördern und stärken die Bewegungsabläufe und Motorik der ganzen Hand.Preis:Info + Bestellung: http://www.Yuck-E-Ball.Jonglierschule.de Spielerisch die Koordinantion trainierenPreis: 16,47 €Info + Bestellung: http://www.KlappAcht.Jonglierschule.de Spielerisch das Erinnerungsvermögen verbessernPreis:Info + Bestellung: http://www.Braintrainer.Jonglierschule.de Spielerisch Reaktion und Koordination trainierenPreis:Info + Bestellung: http://www.ThumbChucks.Jonglierschule.de Ein spannendes Bild-Suchspiel für Jung und AltPreis:Info + Bestellung: http://www.MEMORO.Jonglierschule.de 2 Kugeln an einer Schnur - das Kultspiel der 80erPreis:Info + Bestellung: http://www.Clac-Clac.Jonglierschule.de Der Klassiker des Rückschlagspiels in neuer asymmetrischer FormPreis:Info + Bestellung: http://www.Paddleball.Jonglierschule.de Sie erhalten täglich eine Mail mit zwei einfachen Wurf- und Fangübungen für 1 oder 2 Bälle – 15 Tage = 30 Übungen.Preis:bis 31.12.2020 (statt 19,90 €)Info + Bestellung: https://fql.smile2.de/30-Wurf-und-Fanguebungen-in-15-Tagen Online-Kurs - Alle 77 Übungen werden jeweils im Video gezeigt und einzeln als PDF-Datei abrufbar.Preis:bis 31.12.2020 (statt 48,64 €)Info + Bestellung: www.JOKOKO-50.Jonglierschule.de Die 77 JOKOKO®-Übungen sind in 4 Heft-Ausgaben im DIN A5-Format lieferbar, sortiert nacheinfachen, mittelschweren und schweren Wurf- und Fangübungen mit 1 und 2 Bällen.Preis:Info + Bestellung: www.JOKOKO-Heft.jonglierschule.de/ Bei Bestellungsollte eine Zustellung vor Weihnachten garantiert möglich sein. FQL - Fröhlich Qualität Liefern