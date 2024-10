11 Redner je 11 Minuten am 11.11. im urig bayerischen Wirtshaus Schlachthof, München

Der gläserne Bürger: Wie die Digitalisierung unsere Freiheit bedroht

Achim Barth - Datenschutz-Experte – Stuttgart TALK – lässt Du Dich noch triggern, oder kommunizierst du schon?

Antje Bricusse-Gerdes - Kommunikationsexpertin, Boxerin, Unternehmerin - Bulgarien ChatGPT: Nur Texttool? Nö, Denkwerkzeug!

Astrid Brüggemann - Expertin für Text-KI und Schnell-Lesen - München Energiefresser ausschalten mit dem morphischen Feld

Angela Alexander - Klarheit und Energie für Dich und Deine Träume - Prien am Chiemsee Fachkräftemangel? Die Lösung ist Kommunikation!

Bert Helbig - Kommunikation = Konzept x Leidenschaft - Stuttgart Endlich verstanden werden - Ein unbedachtes Wort und plötzlich ist die Stimmung explosiv

Brigitte Huppertz - Expertin für Kommunikation, Leadership, Generation Z - Wuppertal Empathie statt Einheitsbrei - Für das erfolgreiche Miteinander in Unternehmen und der Gesellschaft

Alexandra Kampmeier - Koryphäe in Kommunikation & Kopfkino - Chemnitz Eine Weltreise? Die traut sich was! – Wie Du Undenkbares möglich machst

Felicitas Richter - Mentorin für Frauen, die mehr wollen - Berlin Alles eine Frage der Chancen? Suchen Sie nicht, finden Sie lieber!

Sandra Schubert - die SCHUBs – Sales & Self Empowerment - Rosenheim Heute verbindlich - morgen verbunden!

Ralf Wargener - Experte für Kultur-/Leadership & Vertrieb/Service - Bad Griesbach Die Macht der Grafiken - Die Kunst des visuellen Überzeugens

Das Wirtshaus im Schlachthof hat sich einen Namen für aufstrebende Künstler gemacht und präsentiert auch fast täglich etablierte Größen der Comedy- und Unterhaltungsbranche. Es ist bekannt für sein vielfältiges Programm in einerIn diesem Jahr lädt die GSA-Regionalgruppe München am 11. November 2024 wieder zur „Langen Nacht der kurzen Reden“ ein. 11 Speaker werden jeweils in 11 Minuten höchst unterschiedliche Themen vortragen. Seit acht Jahren im Schlachthof und immer vor dem 11.11. ausverkauft! Es wird auch 2024geben. Nurkann man sichgilt der 2-in-1-Deal ! Das bedeutet, dass man 2 Tickets bestellen kann, zum Preis von einem. Konkret zahlt man pro Ticket also nurstatt 19,00 €.Wer will, kann auch einend.h. man kauft mit einer Bestellung sechs Tickets, zahlt aber nur 3 und sitzt gemeinsam an einem Tisch.Dieser 6-in-3-Deal gilt allerdings auchInteressant für eine Gruppe von Freunden oder Mitarbeiter einer Firman bzw. Kollegen einer Abteilung.Reservieren Sie rechtzeitig Ihre Tickets und gönnen Sie sich einen fantastischen Abend im "Schlachthof". Alle Informationen und Ticketvarianten zu diesem Speaking-Event findet man bei https://Tickets.Die-Lange-Nacht-der-kurzen-Reden.de Mehr Informationen über die Referenten und Vortragsthemen erfahren SieAlle Informationen und Ticketvarianten zu diesem Speaking-Event findet man bei https://Tickets.Die-Lange-Nacht-der-kurzen-Reden.de Story teilen: