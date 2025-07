Wer wird „Tutor:in des Jahres 2026“?

Fachliche Kompetenz & Verständlichkeit

Vermittlung des Lernstoffs, Didaktik, Praxisnähe

Unterstützung & Erreichbarkeit

Kommunikationsgeschwindigkeit, individuelle Hilfe

Motivation & Engagement

Feedbackkultur, Zusatzangebote, kreative Lehrmethoden

Wer sind Deutschlands beliebteste Tutorinnen und Tutoren im Fernstudium? Diese Frage beantworten der Bundesverband der Fernstudienanbieter und das Vergleichs- und Bewertungsportal Fernstudium Direkt aktuell im Rahmen eines großen Online-Votings. Gesucht wird der oder die „Tutor:in des Jahres 2026“ – und 120 nominierte Tutor:innen stehen zur Wahl!Mit dem Voting würdigen der Verband und Fernstudium Direkt zum 40. Jubiläum des Studienpreises nicht nur herausragende Absolvent:innen, sondern auch diejenigen, die maßgeblich zum Lernerfolg beitragen: Tutor:innen, die motivieren, unterstützen und verständlich erklären.„Gerade im Fernstudium sind Tutor:innen oft mehr als nur Lehrende“, betont Verbandspräsident Andreas Vollmer. „Sie sind persönliche Motivator:innen, Wegweiser und echte Möglichmacher:innen.“In den vergangenen Monaten konnten Fernstudierende und Absolvent:innen ihre Lieblingstutor:innen nominieren – nun startet die öffentliche Abstimmung. In dieser haben alle Fernstudierenden eine Stimme. Zusätzlich erfolgt eine Bewertung in(jeweils 1–5 Sterne):Alle teilnehmenden Tutor:innen präsentieren sich mit einem eigenen Profil – inklusive Fotos, Vorstellungstexten und teils auch persönlichen Videobotschaften.Die Profile sind hier abrufbar: Alle Tutor:innen im Überblick Die Top 10 des Votings sowie die Sondertitel „Wissensnavigator:in 2026“, „Support-Held:in 2026“ und „Motivator:in 2026“ werden am? Donnerstag, 11. September 2025, um 14 Uhr live via Zoom bekannt gegeben.Die erste Siegerin des Projektes steht allerdings schon mit dem Start des diesjährigen Votings fest: Diestellt mit 46 Nominierten die meisten Teilnehmer:innen und wird damit zumgekürt.Voting-Zeitraum: bis 7. August 2025Stimme abgeben & "Tutor:in des Jahres" unterstützen: Jetzt Voten!