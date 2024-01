Veranstaltungshinweis: Am 25. Januar 2024 ist Bundesweiter Fernstudientag

Wer mit den besten Vorsätzen in das neue Jahr gestartet ist, 2024 Zeit in die eigene Weiterbildung zu investieren, der sollte sich schon heute den 25. Januar 2024 fest im Kalender markieren - denn dann ist Bundesweiter Fernstudientag! Alle, die sich für eine flexible Weiterbildung interessieren, bekommen an diesem Tag deutschlandweit ein vielfältiges Programm geboten, um sich über die Möglichkeiten eines Fernlehrganges oder Fernstudiums zu informieren. Die Zahl der auf www.fernstudientag.de eingetragenen Veranstaltungen wächst täglich. Unter dem Motto „Entdecke deine Möglichkeiten“ erwarten Weiterbildungsinteressierte am Ende weit über 100 Aktionen, versprechen die Veranstalter.Zahlreiche Anbieter digitaler (Weiter-)Bildung aus ganz Deutschland beteiligen sich auch in diesem Jahr wieder als Co-Veranstaltende am Aktionstag des Verbandes und bieten kostenfreie Beratungs- und Informationsveranstaltungen an. Zudem erwarten die Fernstudientagsbesucher:innen attraktive Rabattangebote für ausgewählte Weiterbildungen.Bereits am Vorabend des Fernstudientages lädt der Verband gemeinsam mit Sponsoren und Verbandsmitgliedern zur Auftaktveranstaltung des Aktionstages ein. In einem einstündigen Webinar am Mittwoch, dem 24. Januar 2024, verraten Referent:innen alles, was man über eine Weiterbildung im Fernstudium wissen muss – angefangen von der richtigen Auswahl über Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zu Tipps & Tricks, die zu einem erfolgreichen Abschluss führen. Zudem berichten erfolgreiche Absolvent:innen in kurzen Interviews von ihren persönlichen Fernstudien-Erfahrungen und verraten, welche Türen sich ihnen nach dem Abschluss geöffnet haben.Titel: Karrierekick Fernstudium – Tipps, Tricks & ErfolgsgeschichtenTag/Uhrzeit: Mittwoch, 24. Januar 2024, von 17.00 bis 18.00 UhrTeilnahme: digital & kostenfreiAnmeldung: kostenfreie Registrierung Seit nunmehr 19 Jahren veranstaltet der Bundesverband der Fernstudienanbieter e. V. einmal im Jahr einen einzigartigen Info-Tag rund ums Thema Fernlernen – den Bundesweiten Fernstudientag. So vielfältig die Themen und Abschlussmöglichkeiten im DistancE-Learning – so groß ist auch die Bandbreite an unterschiedlichen Veranstaltungen am Aktionstag: vom „Tag der offenen Tür” an Fern(hoch)schulen über Info-Chats mit Fernstudierenden bis hin zu Live-Online-Sessions in virtuellen Diskussionsforen.Der Bundesweite Fernstudientag ist eine deutschlandweite Initiative des Fachverbandes. Er wurde 2006 ins Leben gerufen, um einen anbieterunabhängigen Überblick über die Lernmethode DistancE-Learning und deren Abschlussmöglichkeiten zu geben. Gleichzeitig ist der Aktionstag die Gelegenheit, einen umfassenden Einblick in die Arbeitsweise einer Fern(hoch)schule zu erhalten.Anbieter von Fernunterricht und Fernstudium haben jährlich die Möglichkeit, sich kostenfrei mit eigenen Aktionen als Co-Veranstalter des Bundesweiten Fernstudientages zu beteiligen.Auf die Besucher:innen warten spannende Veranstaltungen rund um die Weiterbildungsmethode DistancE-Learning von Bildungsanbietern aus ganz Deutschland. Zahlreiche Aktionen informieren zu allen Fragen über Fernlernen, Fernstudium und tutoriell betreutem E-Learning. Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist natürlich kostenfrei!